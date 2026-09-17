El Senado aprobó revisar el sistema de VTV y ahora la decisión queda en manos de la Provincia

El Senado bonaerense aprobó anoche un proyecto impulsado por el senador del PRO Pablo Petrecca que propone revisar y modernizar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia. La iniciativa fue acompañada por todos los senadores presentes y plantea ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar el trámite y modificar los plazos de las verificaciones.

El proyecto busca que puedan incorporarse concesionarios oficiales y talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos correspondientes, con el objetivo de ampliar la oferta de lugares disponibles para realizar la VTV. Según explicó Petrecca durante el debate, la medida apunta especialmente a los vecinos del interior bonaerense que actualmente deben recorrer largas distancias para cumplir con el trámite obligatorio.

Como ejemplo, el senador mencionó el caso de Villalonga, en Carmen de Patagones, cuyos vecinos deben recorrer alrededor de 111 kilómetros entre ida y vuelta para realizar la verificación. “El Estado tiene que ser puente, no obstáculo. Cuando una obligación que impone el propio Estado termina siendo una carga desproporcionada para el que vive lejos, tenemos que animarnos a revisarla”, sostuvo.

Qué cambios propone para la VTV

La iniciativa también plantea modificar los plazos de vigencia de la verificación para los vehículos particulares. Según el esquema tomado como referencia en el proyecto, para los 0 kilómetro la primera revisión se realizaría a los cinco años del patentamiento inicial. Para los vehículos particulares de hasta diez años de antigüedad, la VTV tendría una vigencia de dos años, mientras que para los que superen esa antigüedad continuaría siendo anual.

“Queremos una VTV más moderna, más fácil y más simple. Más competencia significa más oferta, más lugares donde realizarla y la posibilidad de que los precios se definan sin una tarifa regulada”, afirmó Petrecca.

El senador también planteó que la incorporación de nuevos prestadores permitiría generar mayor competencia en el sistema, aunque los establecimientos deberían cumplir con los requisitos técnicos y los controles correspondientes para garantizar la seguridad vial.

Con la aprobación de la declaración, el Senado bonaerense solicitó al Poder Ejecutivo provincial que evalúe una modificación del sistema. Petrecca sostuvo que ahora corresponde al gobierno de Axel Kicillof analizar las propuestas y definir si avanza con cambios en el esquema de la VTV bonaerense.

“Hoy el Senado dio una señal clara. Queremos más oferta, más competencia, mejores precios y una VTV más cerca de los vecinos”, concluyó el legislador.