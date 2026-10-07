El Senado de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que busca garantizar canales de atención presenciales y alternativos para las personas mayores de 60 años en organismos públicos y servicios esenciales.

La iniciativa, impulsada por la senadora radical Natalia Quintana, establece que los organismos de la administración pública provincial, entes autárquicos y descentralizados, empresas estatales, prestadores de servicios públicos bajo jurisdicción bonaerense y el Banco Provincia no podrán exigir el uso exclusivo de plataformas digitales para realizar trámites y gestiones.

En esos casos, la propuesta contempla que se ofrezca atención personalizada, asistencia para la obtención de turnos y acompañamiento presencial para la carga de datos o documentación.

Según los fundamentos del proyecto, la medida apunta a contemplar las dificultades que pueden enfrentar algunas personas mayores frente a la digitalización de trámites, especialmente cuando las gestiones requieren validaciones de identidad, carga de documentación o utilización de aplicaciones y plataformas virtuales.

“Los avances tecnológicos y las aplicaciones móviles son una herramienta valiosa para optimizar recursos y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, este proceso de modernización no debe traducirse en nuevas formas de exclusión”, sostuvo Quintana al presentar la iniciativa.

La propuesta también plantea que la incorporación de herramientas digitales en la administración pública sea compatible con la existencia de alternativas de atención para quienes no puedan o no quieran realizar determinadas gestiones exclusivamente de manera virtual.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto deberá ser analizado ahora por la Cámara de Diputados bonaerense para continuar con su tratamiento legislativo.