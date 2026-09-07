El Senado debate cambios en el Banco Central

El Senado de la Nación comenzará el próximo miércoles el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), luego de que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el 26 de agosto permaneciera varios días en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel antes de ser girado a las comisiones.

La iniciativa será analizada en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. En efecto, La Libertad Avanza busca obtener dictamen durante septiembre y llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.

La demora en el giro volvió a exponer las diferencias entre Villarruel y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, en torno al manejo de la agenda del Senado.

El proyecto fue aprobado en la Cámara baja del Congreso por 144 votos contra 102, con nueve abstenciones. Propone establecer como objetivo central del BCRA la preservación del valor de la moneda y limitar su capacidad para financiar al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

También elimina funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y modifica el mecanismo de designación de las autoridades del Banco Central. El presidente y los directores deberán ser aprobados por ambas cámaras mediante mayoría simple, mientras que su remoción requerirá dos tercios.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita sumar apoyos para garantizar el quórum. El oficialismo apunta al PRO, la UCR y senadores provinciales que acompañaron la iniciativa en Diputados.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS: EL BCRA INICIA EL FONDEO CON $200.000 MILLONES

El Banco Central pondrá en marcha este lunes la primera licitación del esquema de fondeo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES destinado a ampliar el crédito hipotecario.

En esta primera operación se licitarán $200.000 millones entre los bancos. El programa contempla diez licitaciones por un total de $2 billones, mediante depósitos a plazo fijo UVA con vencimientos de uno y cinco años.

Las entidades que reciban los fondos deberán destinarlos a nuevos créditos hipotecarios con una tasa máxima de UVA + 7,5% y tendrán 90 días para colocarlos. Cada banco podrá recibir hasta el 20% del monto de cada licitación.

El programa se implementará en un mercado en el que se proyectan unos 30.000 créditos hipotecarios durante 2026, frente a alrededor de 44.000 otorgados en 2025. Los primeros préstamos financiados mediante este mecanismo podrían comenzar a otorgarse entre noviembre y diciembre.