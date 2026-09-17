El Senado sesiona para aprobar la Ley de Inocencia Fiscal y modificar la ley de Biocombustibles

El Senado inició la sesión en la que el oficialismo, junto con sus aliados, buscarán convertir en ley la Ley de Inocencia Fiscal II y aprobar una reforma la ley de biocombustibles.

La sesión se abrió a las 11:23 con la presencia de quórum estricto de 37 senadores que fueron aportados por la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, comenzará el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto; además de la transferencia de competencia judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

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