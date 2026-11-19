El Senado realizará hoy una sesión que tendrá como eje central la sanción definitiva del proyecto de Ley de Discapacidad que tiene el respaldo de todo el arco político dado que mantiene los principales puntos de la emergencia que vence en diciembre. El temario de la sesión convocada para las 11 incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Propiedad Privada para restablecer la ley de Tierras, ley Joaquin, entre otros temas.

De todos modos, el eje central de la sesión será el proyecto de discapacidad que se buscará convertir en ley.