El Senado ya debate la reforma del Banco Central y cambios a la Ley de Zonas Frías

El Senado de la Nación inició la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificaciones a la Ley de Zonas Frías, luego del acuerdo que alcanzaron La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

Para poder sesionar, el bloque de la Libertad Avanza debió aceptar modificar el texto votado en la Cámara de Diputados sobre las mayorías para designar las autoridades del Banco Central.

Los senadores de LLA y bloques aliados acordaron mantener la exclusividad del Senado para designar o remover un director del Banco Central, y establecer que no serán necesarios los dos tercios para echar a un funcionario de esa institución, sino una mayoría agravada, que en el Senado son 37 votos.

De todos modos, la iniciativa que generaba mayores diferencias entre los legisladores era la de Zonas Frías, con fuertes enfrentamientos entre los senadores del norte del país y aquellos cuyos distritos cuentan actualmente con este régimen y podrían perderlo con la nueva ley.

La iniciativa incorporó a más de un millón de personas de 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, que comenzaron a recibir el beneficio cuando se amplió el régimen de Zonas Frías en 2021.

Ahora, el proyecto divide transversalmente a los bloques, ya que no sólo los aliados de Salta, Catamarca, Corrientes y Misiones podrían aprobar la iniciativa, sino que también podrían sumarse algunos senadores peronistas.

Las provincias del norte tienen el compromiso del Gobierno de establecer un subsidio en las tarifas de electricidad para esos distritos durante los meses de verano, a cambio de acompañar la iniciativa, que le permitirá al Gobierno reducir el costo de los subsidios en unos 272 millones de pesos.

En cambio, el proyecto es rechazado por los radicales mendocinos, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de la mayoría del bloque del PJ.

El proyecto establece que el subsidio se mantendrá únicamente para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservarán el beneficio los hogares inscriptos en el ReNaBaP, los veteranos de la Guerra de Malvinas y aquellos hogares con familiares que tengan el Certificado Unico de Discapacidad (CUD).

En cambio, perderán el subsidio las ciudades que incorporaron el beneficio en 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Las personas que pierdan el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja en las tarifas si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente se ubican en unos 4,8 millones de pesos.

Otro punto clave es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, una modificación que también es rechazada por varios legisladores opositores.