El Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata ya luce como nuevo. Este martes se llevó a cabo el acto de reinauguración, que estuvo encabezado por el intendente Julio Alak y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. La reapertura del emblemático edificio de calle 10 se realizó tras la finalización de la segunda etapa de las obras de puesta en valor.

“Hoy tenemos la satisfacción de inaugurar la puesta en valor integral de este espacio que tanto hemos soñado hacer”, sostuvo el jefe comunal, y agregó que “para la ciudad tiene un enorme significado porque es un templo de la cultura nacional”. “Esta ciudad nació como una ciudad vinculada al conocimiento y la cultura, por eso lo mejor que podemos hacer es reinaugurar este espacio en el marco de sus 144 años”, continuó Alak, y enfatizó: “El Coliseo Podestá es la cuna del teatro criollo”.

El acto comenzó con el tradicional corte de cinta y continuó con un recorrido por las instalaciones del teatro, durante el cual las autoridades disfrutaron de intervenciones teatrales y circenses de la propuesta artística Laberinto Podestá: el último aplauso, que culminó con un saludo de los artistas y palabras de cierre.

LAS OBRAS

Las obras que se desarrollaron en el Teatro Municipal Coliseo Podestá en 2026 incluyeron la instalación del primer sistema integral de climatización frío-calor del teatro, que abarca la sala principal, el escenario, el museo, la Sala China Zorrilla, los camarines y las oficinas. Asimismo, se renovó la instalación eléctrica, se completó el recambio de la cubierta metálica con trabajos en el techo del escenario y la retroescena, se recuperó el lucernario, se repararon las fachadas interiores, se realizaron mejoras en los camarines y el museo y se reforzaron estructuralmente las columnas que sostienen el escenario, entre otras tareas.

Estos trabajos se sumaron a los de la primera etapa, que finalizó en agosto de 2025 y contempló la restauración integral de la fachada histórica y la renovación de la cubierta metálica, además de la recuperación de la escalera original de la casa de los Podestá, las carpinterías de madera y el hall central.

También se realizaron tareas de pintura en la sala, los palcos, los pasillos, la tertulia y el paraíso; mejoras en camarines, baños y telones; la renovación de balcones; y el mantenimiento de las instalaciones de agua, calefacción y seguridad contra incendios.

RECUPERACIÓN PATRIMONIAL Y CRECIMIENTO CULTURAL

Desde 2024, el Teatro Municipal Coliseo Podestá llevó adelante distintas iniciativas destinadas a recuperar su patrimonio, ampliar su propuesta cultural y mejorar sus instalaciones. En ese sentido, en abril de 2024 se reabrió al público el Museo José Juan Podestá, con visitas guiadas y teatralizadas para escuelas e instituciones. Entre 2024 y 2026, las actividades convocaron a más de 20 mil estudiantes y docentes. También se sumaron funciones gratuitas para adultos mayores.

Asimismo, en septiembre de 2024 se inauguró el Patio de la Memoria y los Artistas, un espacio al aire libre destinado a homenajear a referentes de la cultura desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante.

Por otro lado, en octubre del mismo año se incorporaron seis pantallas LED en la fachada que reemplazan la antigua cartelera de vinilo y permiten difundir la programación durante las 24 horas, y se inauguró la renovada Sala China Zorrilla, destinada a propuestas teatrales y culturales independientes, música y ciclos artísticos.

A su vez, en marzo de 2025 se instaló un motor elevador eléctrico en la araña central, que reemplazó el mecanismo de descenso manual, y en abril de 2026 se estrenó Laberinto Podestá (El último aplauso), la primera producción integral realizada con recursos propios en los 140 años de historia del teatro.

Finalmente, en septiembre de 2026 el espacio recibió por primera vez el Premio Mayor Teatro del Mundo, en la categoría Instituciones, otorgado por el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires.

Más voces en la reinauguración

Por su parte, Kicillof señaló: “Este teatro es un verdadero emblema de la cultura platense, bonaerense y argentina. Su reinauguración, lograda gracias al esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Provincia, forma parte de una batería de iniciativas para que nuestra ciudad capital siga recuperando todo su brillo”.

“En los últimos años, cada vez que inauguramos una obra faltó el acompañamiento de un Gobierno nacional que no tiene ningún interés por los museos, los teatros y los espacios públicos abiertos y accesibles para todos y todas”, expresó el gobernador, y aseveró: “Frente a ese desprecio, desde la provincia de Buenos Aires seguimos defendiendo con hechos el rol irremplazable que tiene el Estado para invertir, promocionar y garantizar el acceso democrático a la educación y la cultura”.

Finalmente, Kicillof aseguró: “Estamos observando un renacimiento de la ciudad, lo digo en carácter de gobernador pero también de vecino”. Y subrayó: “Esto que estamos haciendo en el Coliseo Podestá hay que hacerlo en toda la Argentina”.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; y el senador provincial Pedro Borgini; junto a funcionarios y funcionarias municipales.