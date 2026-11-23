El Gobierno y el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, mostraron con sus últimos movimientos que el vínculo que tenían se resquebrajó y no tiene vuelta atrás. El primer desencuentro entre La Libertad Avanza y el exsenador nacional de Catamarca se produjo en 2023 en plena elecciones. Los libertarios acusaron al líder sindical de no cumplir con el acuerdo de la fiscalización de las urnas.

A partir de ahí, solo hubo desencuentros que se trasladaron a la Justicia. Barrionuevo presentó una denuncia penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero. ¿El motivo? los acusó por supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y desobediencia de una orden judicial.

El punto principal de la denuncia radica en la negativa de la cartera a emitir el certificado que convalida a las autoridades electas en las elecciones internas que UTHGRA llevó a cabo el 29 de diciembre de 2025. Esa contienda terminó en una victoria del extitular de Chacarita. Pero los comicios fueron objetados por la oposición, por un conjunto de irregularidades como la proscripción de la lista rival, y por la Justicia.

Por eso, la cartera de Pettovello decidió no avalar al secretario general para que encare un nuevo mandato y acudió a la Corte Suprema para que dirima la cuestión. Además, la ministra denunció haber recibido presiones y hostigamiento por parte del gremio. Por eso, adelantó que ella también iniciará acciones legales con el objetivo de resguardar su “integridad moral y física”.