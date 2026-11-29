El tsunami financiero internacional y las tensiones derivadas de una elección (la de 2027) que se estima más peleada a principios de año, hicieron que el Gobierno tuviera de poner toda la carne en el asador para que no se escape el dólar. Según la consultora 1816, la cobertura neta de privados con dollar linked y futuros superó los US$ 17.000 millones, situándose por arriba de octubre de 2025.

“Ese número muy probablemente seguirá subiendo, considerando que falta mucho para la elección”, afirma la consultora top de la City.

La firma advierte que en los últimos cuatro meses el riesgo país subió de la zona de 400 a más de 1.000 puntos básicos, mientras el peso se mantuvo notablemente firme, “algo muy peculiar dada la historia argentina”.

“Incluso post suba reciente, el tipo de cambio real multilateral medido al CCL sigue siendo no muy distinto del que era en julio, pese al cambio de escenario abrupto en las condiciones de financiamiento”, recuerda.

CONTENER LA BRECHA

Para mantener la fortaleza de la moneda, en estas últimas dos semanas, 1816 apunta que el Banco Central (BCRA) y/o el Tesoro tuvieron que ofrecer dólares (en el mercado financiero) y cobertura cambiaria (con ventas de bonos dollar linked en los mercados primario y secundario) con el objetivo de contener la brecha que llegó a superar el 14% a fines de la semana pasada.

“Inferimos que hubo intervención oficial en el CCL porque el martes y el miércoles de esta semana se operaron US$ 235 millones promedio por día de AL30 contra Cable en BYMA, cifra que se compara con apenas US$ 66 millones promedio en el resto de noviembre. Lo que se operó de AL30 contra Cable en esas 2 ruedas fue algo totalmente inédito desde la emisión del bono en septiembre de 2020”, contextualiza.

Mientras tanto, se volvieron a ver volúmenes enormes en la curva de dollar linked (en medio de la fijación del A3500 final de la Lelink D30N6 este jueves) y el interés abierto en futuros de dólar subió casi US$ 1.500 millones en apenas 11 jornadas.

POR ENCIMA DE 2025

“Considerando también la subasta del Mecon (emisión neta de US$ 112 millones en activos dollar linked, tomando en cuenta el vencimiento de la Lelink D30 N6), la cobertura neta de privados con dollar linked y futuros habría superado los US$ 17.000 millones, según nuestros cálculos, situándose por arriba de lo observado en octubre de 2025”, asegura 1816.

La firma dice que la diferencia importante es que en aquel entonces el BCRA tenía una posición vendida relevante en futuros y ahora es el Tesoro prácticamente el único que está short dólar (el BCRA ofrece cobertura, pero vendiendo bonos dollar linked que al final del día tendrá que pagar el fisco).

“Ese número de cobertura cambiaria de privados muy probablemente seguirá subiendo en los próximos meses, considerando que falta mucho para la elección y que las tasas forwards 2027-2028 en pesos, si bien son mucho más bajas que las de dólares, también dificultan estirar duration sin ofrecer la cobertura dollar linked”, explican.