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A LA NOCHE, VIGILIA CON JÓVENES EN CABA

El turno de Córdoba en la agenda del pontífice

X (@JoseIScotto)

Por Redacción

La visita del papa León XIV tendrá este martes una nueva escala fuera de la ciudad de Buenos Aires, con una jornada de actividades en Córdoba que incluirá una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con representantes de la Iglesia.

El Pontífice partirá a las 7.30 desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires y llegará a Córdoba a las 9. La actividad central de la mañana será la celebración de la misa, prevista para las 10, durante la cual pronunciará la homilía.

Por la tarde, a las 15.15, León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Allí ofrecerá un discurso antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

El avión partirá desde el aeropuerto internacional de Córdoba a las 16.55 y está previsto que arribe a Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10. La agenda continuará a las 20.15 con una vigilia junto a los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también está previsto que el Papa dirija un mensaje.

La actividad en el país concluirá el miércoles 11. Ese día, a las 8, León XIV visitará la cárcel de Villa Devoto, donde realizará un saludo. Dos horas más tarde celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

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