El uruguayo Sanguinetti criticó la conducta de Milei

El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, sorprendió con duras críticas contra el mandatario argentino Javier Milei, manifestando su preocupación por el comportamiento, el tono político y las decisiones diplomáticas de la administración libertaria.

En declaraciones radiales y mediáticas, el veterano líder del Partido Colorado se refirió a la conducta del jefe de Estado argentino al señalar que observa con alarma lo que definió como “una deriva psicológica tan desajustada”. Sus dichos se enmarcan en un análisis crítico sobre la dinámica que ha impuesto Milei desde su llegada a la Casa Rosada.

Entre los puntos principales señalados por Sanguinetti, dijo:

- Enfrentamientos constantes: el exmandatario uruguayo expresó inquietud por los cruces de Milei con periodistas y figuras del arco político, advirtiendo sobre el impacto institucional de esos choques cotidianos.

- Política exterior y visitas a España: cuestionó con severidad las frecuentes idas del presidente argentino al territorio español en contextos preelectorales locales, calificando la situación de “tristísima” y afirmando que el líder argentino “se está equivocando mucho” en su estrategia internacional.

Al respecto, sostuvo que “ha hecho siete visitas a España sin ver ni al Rey ni al Primer Ministro, y eso no tiene sentido”.

- El fenómeno político: Sanguinetti encuadró el ascenso de Milei no como un hecho aislado, sino como el resultado de años de desgaste político y vacíos de representación en la sociedad argentina.

Las reflexiones del dos veces presidente uruguayo (1985-1990 y 1995-2000) añaden una voz de peso dentro de la centroderecha regional al debate sobre el estilo de gestión y las implicancias diplomáticas del actual gobierno argentino.

En uno de sus últimos discursos, el Presidente tildó de “hijos de puta” y vaticinó que “se quemarán en la hoguera” un grupo de periodistas que investigaron el caso $LIBRA -del cual fue sobreseido por la Justicia- y a quienes acusó de “ensobrados”.

Frente a esto, el exmandatario uruguayo dijo que se trata de “colegas respetables de gran calidad. No solo algunos de ellos amigos personales, sino además figuras incuestionables del periodismo argentino”.

Las críticas de Sanguinetti hacia Milei no son nuevas: ya expresaba su preocupación por el libertario incluso luego de que este ganar apenas las elecciones primarias en Argentina, en agosto de 2023.