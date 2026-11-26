La lista Celeste y Blanca se quedó con el triunfo en las elecciones de la Asociación Bancaria Seccional La Plata, en las que se definió la renovación de las autoridades sindicales. Con el escrutinio definitivo de las 15 urnas, la nómina oficialista alcanzó el 59,11% de los votos y superó a la Lista 13 Verde, que consiguió el 40,89%.

La Celeste y Blanca, encabezada por Victoria Matheu y Ona Parrilli, representa al sector que conduce Sergio Palazzo a nivel nacional. Del otro lado compitió la Lista 13 Verde, liderada por Martín Igartúa.

El recuento final confirmó una ventaja de 168 votos para la lista ganadora. Sobre un total de 922 sufragios emitidos a favor de las dos nóminas, la distribución quedó de la siguiente manera:

- Lista Celeste y Blanca: 545 votos (59,11%).

- Lista 13 Verde: 377 votos (40,89%).

De esta manera, el resultado ratificó el predominio del espacio identificado con Palazzo dentro de la seccional platense de la Asociación Bancaria.

De esta forma, más de 1.200 afiliados estaban habilitados para votar en los comicios destinados a renovar las autoridades de la Seccional La Plata. El padrón incluyó a trabajadores bancarios de La Plata, Berisso y Ensenada, además de afiliados de Verónica, Magdalena, Bavio, San Miguel del Monte, Brandsen, Ranchos, Alejandro Korn y San Vicente.