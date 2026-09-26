Eliminar las PASO, un tema con tensiones en el apuro libertario

La eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) es un elemento de fricción dentro del gobierno. Y resulta ser una obsesión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que es quien maneja la parte política del oficialismo. Cada reunión que hay de la mesa chica le insiste a Patricia Bullrich -jefa del bloque violeta en el Senado- con la necesidad de avanzar con el proyecto de reforma electoral, que incluye ese tema. La respuesta es siempre la misma: “En el Senado no están los votos”.

Pasó en la reunión de la Mesa Política del último martes. Las damas se vieron las caras allí luego del cortocircuito generado por la inclusión en el proyecto de Presupuesto 2027 del recorte en el área de Discapacidad, que Bullrich resistió. Ya lo contó ese diario: Karina le reprochó a la senadora tanto las declaraciones públicas por las diferencias como el comentado video que subió a las redes con la música de Lali Espósito. “Los trapitos se lavan en casa”, fue la frase/orden de la secretaria. Bullrich reprochó que nunca le avisaron de los ajustes en Discapacidad.

Allí, la hermanísima volvió a insistir con el tema de la baja de las Primarias, que desde abril está en el Senado y ya tuvo un paso por la comisión de Asuntos Constitucionales. Bullrich volvió a insistir con que los votos no están para aprobar la reforma. Es más: advirtió que el proyecto tiene alguna chance de llegar al recinto si se avanza en los acuerdos electorales con los gobernadores.

Fue una alusión indirecta al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el encargado de llevar adelante esos diálogos. No sos procesos rápidos. Al parecer, los mandatarios no van a definir una posición en la medida en que el Congreso no trate y apruebe el proyecto de Presupuesto 2027. Es sencillo: las provincias dialoguistas con el mileísmo pretenden asegurarse obras y el pago de deudas que la Nación mantiene con ellas.

La discusión sobre el presupuesto está para mediados del próximo mes, pero nadie arriesga fechas ciertas.

Lo dicho: en el tema de las PASO, además, entrará en la discusión el acuerdo electoral que cada provincia haga con el Gobierno. Básicamente, que LLA no le plante candidatos propios a los gobernadores con los que mantiene una cierta sintonía. Eso dependerá sólo de Karina Milei, que es la que resuelve, pero también, de que aquellos referentes libertarios -la mayoría legisladores- que tienen pretensiones en sus provincias bajen las mismas.

A esto se suma que hay senadores aliados en el Congreso que no tienen terminal en sus distritos, aquellos que no responden a los gobernadores. Estos vienen postergando una definición. Esperan lo que pase entre el mandatario de su provincia y el gobierno pero también a ver cómo evoluciona la imagen pública de Javier Milei, que hoy no pasa por su mejor momento.

El Presidente viajará la semana próxima a Francia, para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a presentar oportunidades de inversión ante empresarios europeos. Irán varios gobernadores en la comitiva, algo así como una docena y de todos los colores políticos. ¿Una oportunidad para acercar posiciones?

Según fuentes bullrichistas, en el tema PASO hasta el momento hay un acuerdo sólido con el chaqueño Leandro Zdero (UCR) con miras a las elecciones de 2027. Mientras que hay conversaciones con Alfredo Cornejo para definir su sucesión en Mendoza, y también mantienen diálogo con Rogelio Frigerio por la estrategia en Entre Ríos. No mucho más.

En la Casa Rosada se admite que Milei deberá prorrogar las sesiones ordinarias para conseguir las reformas que tienen trámite legislativo, PASO incluida. Si se cuenta el período ordinario, el gobierno tiene algo más de dos meses para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y de la Reforma Política. La extensión del calendario legislativo ampliaría esa ventana de oportunidad.

Hay otro dato que mete presión: la advertencia que realizó semanas atrás la Cámara Nacional Electoral (CNE), que “sugirió“ al Congreso que cualquier tipo de modificación que incida sobre el calendario de elecciones se trate antes del comienzo del 2027.

En el Poder Ejecutivo se recuerda otro aliciente: la expectativa que genera la suspensión de las PASO en los actores económicos. Es algo que preocupa particularmente a Milei, que fue consultado sobre esta misma cuestión por un periodista de Bloomberg News en su última jornada en Nueva York esta semana. “Los mercados financieros están mirando este tema muy de cerca”, le recordó el entrevistador al Presidente.

Elogio de Macri El expresidente Mauricio Macri elogió al actual mandatario, Javier Milei, porque “logró con mucha audacia algo inédito”, y remarcó el apoyo del PRO, que “apoyó a este gobierno como nunca nadie”, durante un encuentro que encabezó en Jujuy, acompañado por dirigentes locales. El expresidente Mauricio Macri elogió al actual mandatario, Javier Milei, porque “logró con mucha audacia algo inédito”, y remarcó el apoyo del PRO, que “apoyó a este gobierno como nunca nadie”, durante un encuentro que encabezó en Jujuy, acompañado por dirigentes locales.