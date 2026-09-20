Elogios a los números del Presupuesto para 2027

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, se refirió al Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno, el cual “es más razonable”.

El presupuesto de este año estimaba un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y una inflación anual de 10%. Sin embargo, Artana indicó que respecto a esas dos variables siguen siendo “un poco optimistas”.

“La intención de seguir manteniendo el superávit fiscal primario es importante. Es la marca registrada de esta administración”, afirmó en declaraciones radiales.

El Gobierno se afirma en mantener el ajuste en el gasto público, una política ya instalada desde que asumieron el control del país en 2023. En ese sentido, el economista jefe de FIEL manifestó que la administración libertaria “no comulga con un ‘Plan Platita’”, lo que para él es positivo. “El último terminó en una inflación del 12% mensual, lo que se traducía en pan para hoy y un montón de hambre para mañana”.