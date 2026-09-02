Elogios de EEUU para el programa económico

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de haber elogiado al gobierno de Javier Milei. El funcionario estadounidense dijo que la Argentina “está liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

La cumbre con Caputo fue a puertas cerradas y duró unos minutos. Ahora el titular del Palacio de Hacienda volverá a la Argentina, ya que hoy por la tarde tiene pactada una actividad.

Antes del encuentro, el funcionario de Donald Trump destacó las reformas implementadas por Milei y remarcó: “Dijeron que no podía hacerlas y ahora vemos que la inflación ha bajado y las circunstancias económicas también”. En ese sentido, Caputo dijo que las declaraciones de Bessent son “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei”.

Sobre la última elección de Milei, Bessent dijo que “los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes -que antes se inclinaban por la izquierda- le dieron su apoyo. Estamos viendo cambios en la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”, añadió.

LA DELEGACIÓN ARGENTINA

Caputo participó desde el fin de semana de la reunión del G20 financiero, acompañado de su viceministro, José Luis Daza, el titular del Banco Central, Santiago Bausilii, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. El ministro apareció ayer sentado en primera fila a unos asientos de distancia de Bessent y el titular de la FED, Kevin Warsh.

El lunes, el jefe de Hacienda había sido el orador principal de la sesión dedicada al crecimiento, uno de los ejes de este G20. Allí remarcó que la estabilidad macroeconómica es la base de cualquier recuperación sostenida.

El funcionario detalló que el gasto público bajó 30% en términos reales desde diciembre de 2023 y afirmó que el objetivo es sostener el equilibrio fiscal y cuasifiscal del Banco Central. También mencionó una baja de impuestos equivalente a 3 puntos del PBI, en el marco de la desregulación económica.

Caputo destacó que “la estabilidad macroeconómica es la base para un crecimiento sostenido” y defendió el programa de Milei.

El ministro conversó ayer con el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, sobre la agenda de crecimiento y las oportunidades para seguir profundizando la cooperación y el apoyo del Banco Mundial a nuestro país, y el lunes informó que tuvo un “gran encuentro” con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

Además, se reunió también con su par de Qatar. “Muy buena reunión junto al ministro de Finanzas del Estado de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari”, escribió en su cuenta de X.