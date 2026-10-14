Elogios del FMI para la disciplina fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Tailandia en medio de la asamblea anual conjunta del organismo y el Banco Mundial. También participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vice del Palacio de Hacienda, José Luis Daza.

Tras el encuentro, Caputo destacó el respaldo de la jefa del Fondo a las medidas económicas de la gestión de Javier Milei. “Fue muy elogiosa de la disciplina fiscal”, escribió el ministro en un posteo en la red social X.

Georgieva, en tanto, ratificó que continúan las conversaciones para avanzar con la nueva revisión del acuerdo con la Argentina. El equipo económico busca destrabar un desembolso de U$S860 millones.

“Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”, posteó la directora gerente del Fondo en X.

“Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”, cerró Georgieva.

PROYECCIONES

El encuentro se dio luego que se conocieran las nuevas proyecciones de crecimiento para la economía argentina.

El organismo espera que el PBI se expanda 2,1% este año desde el 3,5% previo y estimó que la inflación cerrará en 32,5% a finales de diciembre. Para 2027, el organismo proyectó un crecimiento de la actividad económica del 3,5%.

El Fondo Monetario Internacional empeoró su pronóstico de crecimiento para la economía argentina. La subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, enumeró tres factores que explican los recortes para lo que resta del año y 2027.

“Esta revisión a la baja se debe a la menor actividad observada hasta el tercer trimestre de este año. Hemos detectado una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas que aún son restrictivas “, explicó Koeva Brooks.