En la última audiencia general antes de emprender su gira por Sudamérica, el papa León XIV volvió a poner en primer plano algunos de los conceptos centrales de la doctrina social de la Iglesia. La justicia social, el destino de los bienes, la dignidad del trabajo y la responsabilidad de la política frente a las necesidades de la sociedad fueron algunos de los ejes del mensaje papal, que adquiere especial relevancia en la antesala de su inminente llegada a la Argentina.

Desde la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice remarcó que “el próximo viernes (por mañana) partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, expresó ante los fieles y pidió “que el Señor bendiga esta misión en estos países muy queridos por mí”.

El presidente, Javier Milei, aprovechó esa referencia para darle la bienvenida al líder del Vaticano: “Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos. ¡Lo esperamos, Santo Padre!», escribió el mandatario en la red social X y acompañó la publicación con dos emojis de leones.

LA POLÍTICA PARA EL BIEN COMÚN

En la audiencia de ayer, León XIV retomó la constitución pastoral Gaudium et Spes, aprobada en 1965 durante el Concilio Vaticano II, para advertir que “son más actuales que nunca los llamamientos a comprometerse para eliminar las discriminaciones contra los grupos sociales más débiles y contra los migrantes”, recordar que uno de los conceptos fundamentales del magisterio social es “el destino universal de los bienes de la tierra”, y alertar sobre “el peligro para la paz mundial que deriva de los desequilibrios vinculados a un desarrollo económico que no es equitativo y que no respeta la creación”.

En este marco, destacó el concepto de desarrollo integral presente en la encíclica Populorum progressio (1967) de san Pablo VI y que el corazón de la economía es el trabajo, para luego plantear que “el verdadero desafío es ofrecer a todos oportunidades para poner en práctica sus capacidades: no son aceptables la desocupación, la explotación y las condiciones de trabajo que ponen en peligro la salud y la propia vida”.

Afirmó que “la comunidad política existe en función del bien común, que consiste en ‘el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección’” y que “siempre hacia el bien común debe mirar el ejercicio de la autoridad política, que se estructura y obra según las circunstancias locales e históricas, pero siempre teniendo presente el bien de toda la familia”.

Y concluyó con una cita a Francisco: “Queridos hermanos, comprometerse en la economía y en la política según estos criterios es un modo de construir la paz. Como recordaba el Papa Francisco, ‘la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal’. Al contrario, la política que cuida de las heridas de los pueblos y de quienes sufren injusticias ofrece motivos de esperanza para el futuro de la humanidad”. Por eso, animó a los jóvenes “a seguir el ejemplo de aquellos hombres y de aquellas mujeres que en estos ámbitos dieron buen testimonio” y exhortó a impulsar “de nuevo la formación sobre la doctrina social de la Iglesia”.

LA GIRA MÁS LARGA

Con 71 años y a tres semanas de haber sido sometido a una operación por un tumor en un pulmón, el Papa nacido en Chicago (pero con nacionalidad peruana -donde vivió la mitad de su vida sacerdotal-) iniciará mañana la gira más larga de su pontificado. Serán 11 días por tres países, recorriendo más de 30 mil km en 12 vuelos, dos en helicóptero y subidas a alturas de más de 3.000 metros como en Cusco.

Pese a que en un primer momento se puso en duda esta gira, desde el Vaticano ratificaron ayer que “ya transcurrieron los 14 días necesarios de recuperación y sus médicos confían en que contará con la asistencia necesaria en el caso de que surja algún problema”.