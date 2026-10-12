Empezó el traslado de presos del penal de Devoto a Marcos Paz

Tras la firma del convenio entre el Gobierno porteño y la Nación, comenzó ayer el traslado gradual de los 1.500 presos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, según detallaron fuentes oficiales.

Construida por la ciudad de Buenos Aires y entregada al ministerio de Seguridad de la Nación para vaciar definitivamente el penal de Villa Devoto, la nueva cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz fue presentada como “la más moderna de Argentina”.

En este marco, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, definió la medida como un hito “histórico” al destacar que “ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto”. En ese sentido, reconoció el “gran trabajo en equipo” con la administración nacional.

Para llevar adelante el traslado se creó un Comando Unificado integrado por las fuerzas de seguridad federales, de la ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. Este organismo está a cargo de planificar, coordinar y ejecutar el traslado.

Por su parte, desde la Procuración Penitenciaria advirtieron que “si bien las condiciones edilicias de Devoto son críticas y hacen necesario su cierre —medida con la que coincidimos—, siempre hemos solicitado que todo procedimiento sea razonable, paulatino y planificado. Un traslado intempestivo no responde a ese criterio y la falta de fluidez en la información oficial dificultó la labor de contención, impidiendo que el organismo pudiera actuar oportunamente como nexo para brindar certeza a las familias”. Ante este escenario, confirmaron que “se presentó un hábeas corpus y la Justicia ya convocó a una audiencia para tratar el tema”.

Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó en un comunicado que, “de forma intempestiva, comenzaron los traslados de personas detenidas en Devoto. Se hicieron sin aviso previo ni a familiares, ni a defensores, ni a organismos de control”, mientras cuestionó que “el Gobierno nacional incumplió los acuerdos previos para que este proceso se realice con todas las garantías necesarias”.