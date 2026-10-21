Empresario textil, en concurso preventivo

La Justicia de La Rioja decretó la apertura del concurso preventivo de Teodoro “Teddy” Karagozian, empresario textil y referente del grupo TN Platex, que formó parte del consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei y que fue corrido por sus críticas al plan económico.

Según la publicación del Boletín Oficial, Karagozian había presentado la solicitud el 26 de junio.

La apertura del proceso personal del empresario salió a la luz meses después de que se formalizara el concurso de Hilado SA, una de las firmas del grupo TN Platex, en un contexto de baja del consumo, más competencia de productos importados y problemáticas para la industria textil argentina.

Acorde a lo indicado en la resolución, los expedientes se tramitarán de manera conjunta.La Justicia estableció el 30 de noviembre como fecha tope para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El informe individual tendrá que ser presentado el 10 de febrero de 2027 y el informe general el 12 de marzo del mismo año.

En febrero pasado, Hilado había pedido su concurso preventivo a fin de reestructurar sus pasivos y mantener la continuidad operativa de sus plantas industriales.

La apertura del proceso judicial fue determinada para mayo. En ese entonces, en la compañía vincularon su situación a un conjunto de factores y a un contexto económico “adverso”.

El concurso preventivo es un procedimiento judicial que permite a un individuo o a una empresa negociar con sus acreedores una reestructuración de sus deudas con el propósito de evitar la quiebra y garantizar la continuidad de sus actividades, según los términos indicados en la legislación.

QUIÉN ES TOMÁS KARAGOZIAN

Karagozian es un economista que se desempeña como empresario del rubro textil. Ocupó el cargo de CEO en TN&Platex, una de las empresas hilanderas de la región, que fue fundada en 1979 por su padre, Agop Karagozian. Tiempo atrás, cedió ese puesto a su hijo Tomás.

Escribió dos libros: “Mochila argentina”, en el que planteó modificar el esquema de indemnizaciones para los trabajadores y armar un seguro de garantía de indemnización (SGI) que pagan las empresas sobre su nómina salarial. El otro, “Revolución impositiva” en el que abordó la “falta de correspondencia fiscal” en la Argentina y la necesidad de efectuar cambios impositivos en el país.

Respecto a sus ideas, expresó conceptos vinculados con la baja de impuestos y la reforma de la legislación laboral a fin de incentivar la regularización de los trabajadores y la generación de empleo formal en el sector privado.