Empresas con deudas: aumenta el riesgo financiero

La cantidad de empresas en situación irregular aumentó 18,7% entre enero y julio. El índice SERF de Fidelitas cayó 6,9 puntos en agosto y quedó en 38,3, dentro de la zona de “Riesgo Elevado”. La industria acumuló una baja de 2,6% en los primeros siete meses del año.

El deterioro del crédito y el aumento de la morosidad comienzan a pesar con mayor fuerza sobre las empresas. El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (SERF) de Fidelitas se ubicó en agosto en 38,3 puntos, 6,9 puntos por debajo del registro de julio, y quedó dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”.

El indicador refleja un escenario en el que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no se traduce en una mejora generalizada de las condiciones financieras de las empresas. La principal fragilidad aparece en el frente crediticio: el Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, mientras el nivel de endeudamiento vía crédito continúa bajo y la mora se mantiene elevada.

“El indicador muestra que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas. La principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio”, explicó Félix El Idd, CEO de Fidelitas.

El escenario se completa con una actividad industrial que perdió fuerza. La producción manufacturera cayó 4,9% interanual en julio y acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio. En la comparación con junio, una vez descontados los factores estacionales, el retroceso llegó al 5%.

La caída alcanzó a 12 de las 16 divisiones manufactureras. Los mayores descensos se registraron en bienes durables y de capital, un dato relevante para las perspectivas de inversión. Maquinaria y equipo cayó 26,7%, con una baja de 46,6% en maquinaria agropecuaria y de 20,9% en aparatos de uso doméstico.

Otros equipos, aparatos e instrumentos retrocedieron 31,4%, con caídas de 49,8% en electrónica de consumo y de 25% en equipos eléctricos. También descendieron las prendas de vestir, cuero y calzado, con una baja de 15,9%, mientras el calzado cayó 26,5%.

Solo cuatro divisiones registraron crecimiento: refinación de petróleo, con 8,1%; madera y papel, 7,1%; metálicas básicas, 1,6%; y otro equipo de transporte, 2,6%.

En este contexto, el Índice de Actividad del SERF se ubicó en 54,2 puntos. El crecimiento de 2,7% interanual del EMAE de junio aportó una señal positiva, aunque la tendencia-ciclo permaneció prácticamente estable.

Más empresas con problemas de pago

La evolución del crédito tiene su contracara en el aumento de las empresas en situación irregular. Fidelitas registra 57.045 organizaciones con problemas de pago, casi el 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas.

La cantidad de empresas en mora aumentó 18,7% entre enero y julio y 56,5% en términos interanuales. Comercio y Servicios concentran el 71,9% de la morosidad empresarial total. Los mayores incrementos interanuales se observaron en Comercio, con 78%; Manufactura, 76,3%; y Agropecuario, 65,6%.

Otro indicador que refleja las dificultades dentro de la cadena de pagos es el volumen de cheques rechazados. Se mantiene en torno de los 80.000 por mes y, durante los primeros ocho meses de 2026, ya alcanzó un volumen equivalente al registrado en todo 2025.

Para las empresas, el problema no queda limitado a quienes tienen dificultades para cumplir sus compromisos. La mora puede trasladarse a proveedores y otras compañías vinculadas, con un efecto que se amplifica cuando varias empresas dependen del mismo sector o ciclo de demanda.

“Hoy en día, la elección de un proveedor no solo debe incluir aspectos de calidad en el producto o servicio, equipo de profesionales o tecnología implementada, sino también solidez financiera para no estar incorporando un problema a futuro en la cadena de producción de quien hace la contratación”, señalaron desde Fidelitas.

El costo de financiarse

A las dificultades de cobro se suma el costo financiero. En agosto, la diferencia entre las tasas efectivas anuales con capitalización mensual de los préstamos personales, de 88,86%, y de los depósitos, de 23,40%, alcanzó 65,46 puntos porcentuales.

El impacto sobre las empresas aparece especialmente en el capital de trabajo. Cuando una compañía cobra más tarde debe financiar durante más tiempo mercadería, salarios e impuestos. Si los márgenes no alcanzan para compensar ese costo, incluso un aumento de las ventas puede no traducirse en una mejora de la caja.

A su vez, el incremento de los costos empresariales medidos en dólares puede reducir los márgenes cuando no está acompañado por una mejora equivalente de la productividad. En ese escenario, la competitividad queda condicionada por la capacidad de las compañías para elevar su eficiencia, invertir y generar divisas.

La inflación de agosto, de 1,7%, y el desempeño del comercio exterior aparecen como señales positivas para el escenario macroeconómico. Sin embargo, desde Fidelitas advierten que todavía no alcanzan para compensar la debilidad del mercado interno y las dificultades que presenta el crédito.

“La lectura empresarial del SERF de agosto resulta consistente: la economía muestra señales de estabilización, pero todavía no de recuperación generalizada. Con el indicador en la categoría ‘Riesgo Elevado’, la mayor severidad continúa concentrada en el frente crediticio”, señaló la consultora.

En las bases de datos de Fidelitas también se detecta una mayor presencia de empresas con deudas previsionales impagas y un incremento de sanciones de UIF y BCRA, elementos que agregan presión sobre la evaluación de clientes, proveedores y otras contrapartes comerciales.

El panorama combina así una industria en retroceso, un crédito que todavía presenta restricciones, más empresas con problemas de pago y un elevado nivel de cheques rechazados.