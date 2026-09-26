En agosto, otra fuerte compra de dólares

El último informe de la evolución del mercado de cambios y balance cambiario del Banco Central (BCRA) arrojó que las personas compraron dólares por U$S2.853 millones y vendieron U$S390 millones en los bancos. Así, en agosto, las compras netas de billetes para atesoramiento sumaron U$S2.463 millones, la segunda cifra más alta del año desspués de la de julio.

En cuanto a la cantidad de clientes que operaron en cambios con sus entidades financieras, 1,7 millón de individuos hicieron compras y 734.000 vendieron dólares.

En comparación con el mes previo, las compras brutas de billetes en los bancos se redujeron un 14% y las netas cayeron un 15,5%, tal como había anticipado vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en una presentación. La cantidad de compradores y vendedores, en tanto, se mantuvo relativamente estable.

En enero, se compraron U$S2.613 millones; en febrero, U$S2.368 millones; en marzo la demanda fue de U$S2.363 millones; en abril treparon arriba de los U$S2.700 millones; en mayo sumaron U$S2.260 millones; en junio alcanzaron los U$S2.443 millones y en julio marcaron un máximo de U$S3.319 millones.

De esta manera, junto con los U$S2.863 millones de agosto, la demanda acumulada en lo que va del año asciende a U$S20.556 millones.

A los egresos por atesoramiento de billetes por parte de personas humanas, se suman los giros al exterior en concepto de divisas sin fines específicos, que representaron U$S469 millones netos.