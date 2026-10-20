En ATE hablan de “despido extorsivo” y marchan a Olivos

Tras el plan de retiros voluntarios que ayer oficializó el Gobierno para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresaron su “rechazo total” a la medida y convocaron a una movilización para mañana a las 17 a la Quinta Presidencial de Olivos. Lo harán bajo la consigna “No se aguanta más”.

“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. No se aguanta más. Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es [el ministr Federico] Sturzenegger. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos”, advirtió el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

Según cálculos del gremio, el universo de trabajadores alcanzado por el decreto presidencial sería de 21.187. “Quien adhiera no podría volver al Sector Público Nacional durante 8 años, y los cargos dados de baja no podrían cubrirse. Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberían renunciar al mismo para adherir”, alertaron.

“Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’”, insistió Aguiar.

El reclamo de ATE apuntará también contra “la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real; paritarias por debajo de la inflación; deterioro de los ingresos; pluriempleo y endeudamiento; desvalorización de la carrera estatal; despidos y no renovación de contratos; incertidumbre laboral; reducción de puestos de planta; cierre y vaciamiento de organismos públicos”.