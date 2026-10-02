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El grupo de “la Liga”

En Bahía Blanca, intendentes reclamaron por la Zona Fría

Por Redacción

El grupo de intendentes bonaerenses del peronismo que busca instalarse sin enmarcar su posicionamiento en el kicillofismo o La Cámpora, denominado “La Liga”, visitó ayer Bahía Blanca, donde se reunión con su jefe comunal Federico Susbielles, a quien respaldó en su reclamo porque el distrito continúe formando parte de la “Zona Fría”. El planteo es ante el impulso del gobierno nacional de eliminar ese programa de subsidios al consumo de gas en regiones de bajas temperaturas, que se debate en el Congreso.

Según indicaron, la medida impactaría de forma directa sobre más de 3 millones de familias bonaerenses y afirmaron que el descuento representa un alivio concreto en las facturas de los hogares alcanzados.

Los jefes comunales de La Liga que visitaron Bahía Blanca son Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Gastón Granados, de Ezeiza.

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