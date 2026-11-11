En Córdoba, otra multitudinaria misa con mucha fe y emoción

Otra manifestación de fe y emoción se llevó el papa León XIV esta vez de su visita a Córdoba, donde instó a los argentinos a seguir el ejemplo de los santos más conocidos del país (ver pág. 5), al congregar a unas 650.000 personas en la ciudad de la capital provincial para una misa, un día después de que unas 2,5 millones asistieran a un evento en la capital.

Además de la masiva presencia local, fieles de toda Argentina condujeron durante horas para estar presentes en la misa, desde el extremo norte del país hasta la Patagonia en el sur y puntos intermedios.

A unos 755 km al noroeste de nuestra ciudad, varios cientos de miles pasaron la noche en el lugar en una vigilia a la espera de la misa.

Los fieles, muchos de las provincias del norte de Argentina, soportaron una noche con baja temperatura, envueltos en mantas y acurrucados en sus sillas plegables. “Tuvimos frío”, dice envuelta en un poncho la vendedora de muebles Clara Juri, de 65 años, que viajó ocho horas en auto desde Mendoza. Apenas durmió una hora. Su deseo es que el Papa le “enseñe a los jóvenes a ser más amorosos, más respetuosos”.

Walter Luna, de 46 años, trabaja en la planta automotriz Stellantis en Córdoba, una provincia con fuerte impronta industrial. Fue con su familia a “compartir la fe, la esperanza en familia”.

“En el país no estamos unidos”, añadió. “Espero que el Papa nos ayude a unirnos”. Laura Soda, de 49 años y trabajadora de mantenimiento en la fábrica de aviones, viene de protagonizar una huelga de varios días por sueldos pagados al 60% y baja de actividad. “Hay mucha gente comiendo en la basura porque le quitaron los subsidios”, dijo a la AFP. León XIV llegó a Córdoba una hora antes de la misa y fue recibido en el aeropuerto provincial por el gobernador, Martín Llaryora, además de otras autoridades, y casi un centenar de personas, la mayoría niños. De buen ánimo, les estrechó las manos, posó para fotos, recibió regalos e impartió bendiciones. “La Iglesia no es un negocio”.

El sitio de la liturgia fue el predio de una fábrica de aviones administrada por la fuerza aérea durante gran parte del siglo XX.

Después de la misa, en una sala privada detrás del altar, León debsaludó a 20 personas elegidas por el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, para representar a los pobres y marginados de la ciudad. Entre ellos estaban trabajadores de comedores comunitarios, peones rurales, defensores de sobrevivientes de trata de personas y, en un gesto de fuerte carga simbólica, una mujer que busca a familiares asesinados por la dictadura militar.

Mensaje interno

Por la tarde, en la Catedral de Córdoba estuvo con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron” y destacó: “Muchos de ustedes estaban con las manos en el aire, quizás para saludarme o para acompañar el canto. Estas son las manos que Jesús está buscando”.

Luego habló sobre la vocación religiosa y planteó: “¿Para qué estamos aquí?” y advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.

Es por eso, que pidió volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y al encuentro personal con el Señor. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, subrayó.

Y reflexionó: “¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”.

En esa línea señaló: “Fallamos también cuando no hacemos el bien que nos correspondía: cuando ya no escuchamos con paciencia, cuando elegimos la comodidad o cuando callamos ante algo que deberíamos afrontar” por lo que “debemos conservar la humildad de dejarnos corregir”, debido a que, “no existe una edad en la que se pueda prescindir de la conversión”. Y aquí recordó: “El Señor sabía de qué barro estábamos hechos y aun así quiso contar con nosotros”.

“La iglesia no es un negocio”

En otro pasaje de su discurso habló sobre el rol de la institución católica y aseveró: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”. En ese punto, les dijo a los presentes: “Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia desde La Quiaca hasta Ushuaia”, por lo tanto, lleven el Evangelio “a todos los rincones”.

En un momento les habló a los seminaristas y les pidió “mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo” e hizo hincapié en que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar.

Además, destacó que “la Iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos” y precisó: “De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren”.

“Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por Él”, recalcó y a continuación, citó una frase de su antecesor: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. Y agregó: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”.

León XIV rezó con los relifgiosos, que lo acompañaron con mucha emoción y alegría.

Luego salió a saludar a los fieles que lo esperaban afuera de la Catedral.

Luego tomó un vuelo a Buenos Aires para el encuentro y vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. En el mismo se acercó a la cabina y saludó a los pilotos y la tripulación.