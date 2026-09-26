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“no vemos problemas con el crecimiento”

En EE UU, Milei defendió el rumbo económico

milei ante empresarios/na

Por Redacción

En el marco de su gira internacional por Estados Unidos, en la que participó en la asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei salió al cruce de los cuestionamientos sobre una desaceleración de la recuperación económica al remarcar: “No vemos ningún problema con el crecimiento”.

En una entrevista concedida al medio especializado Bloomberg, el jefe de Estado defendió los pilares del programa económico impulsado por la Casa Rosada y ratificó que el ancla fiscal sigue siendo innegociable.

Según planteó, la combinación de déficit cero, emisión monetaria bajo control y desregulación de sectores clave sienta las bases para una expansión sustentable a mediano y largo plazo.

Además vaticinó que espera que el crecimiento económico sea superior al 3% en 2027, año crucial por la elección presidencial.

E insistió en la vigencia del plan hacia la competencia de monedas, ratificando que el peso argentino continuará conviviendo con divisas extranjeras a medida que se profundice la remoción de restricciones cambiarias y la limpieza del balance del Banco Central.

HABLANDO A LOS MERCADOS

Las declaraciones del Presidente ante el medio financiero internacional buscan llevar tranquilidad a los mercados e inversores extranjeros, en un contexto donde el equipo económico procura consolidar el flujo de dólares e inversiones privadas en áreas estratégicas como energía y minería.

Horas antes, en el marco de su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Milei le pidió a los empresarios energéticos que apuesten por Vaca Muerta invitando a que “vengan, inviertan, desarrollenla”.

El mandatario afirmó que “al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas”.

Al resaltar el valor estratégico del yacimiento, pidió directamente a los empresarios que “vengan, inviertan, desarrollenla. Háganlo con nosotros”. De esta manera, volvió a incentivar la llegada de inversiones al país en su tercer discurso ante el plenario del organismo internacional.

Sin embargo, indicó que la convocatoria no incluye a las empresas que están vinculadas al desarrollo de recursos en las Islas Malvinas.

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