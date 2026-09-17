En el Gran La Plata, el desempleo llegó al 8,7% y 125 mil trabajadores buscan otro trabajo

El desempleo en el Gran La Plata alcanzó el 8,7% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos difundidos este jueves por el INDEC. El aglomerado, que para la medición oficial comprende a La Plata, Berisso y Ensenada, registró además un aumento en la cantidad de personas que participan del mercado laboral y en los indicadores vinculados con la búsqueda de empleo.

De acuerdo con el informe, sobre una población total estimada en 952.000 habitantes, unas 490.000 personas integraron la población económicamente activa. De ese universo, 447.000 estaban ocupadas y 43.000 se encontraban desocupadas, es decir, sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente un empleo.

La tasa de actividad fue del 51,5%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 47%. En el primer trimestre del año, la tasa de empleo había sido del 46%, por lo que se registró una mejora de un punto porcentual. En tanto, la desocupación pasó del 7,8% al 8,7%, lo que representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales en un trimestre.

Pero el escenario laboral del Gran La Plata también muestra una fuerte presión entre quienes ya tienen un empleo. El INDEC contabilizó 125.000 ocupados demandantes de empleo, es decir, personas que tienen trabajo pero buscan activamente otra ocupación. El indicador alcanzó así el 25,5% de los ocupados, frente al 23,8% registrado durante el primer trimestre.

También aumentó la subocupación. En el segundo trimestre hubo unas 93.000 personas subocupadas, equivalentes al 19% de la población económicamente activa. Se trata de trabajadores que cumplen jornadas inferiores a 35 horas semanales y desean trabajar más. Dentro de ese grupo, la subocupación demandante llegó al 14,7%, mientras que la no demandante se ubicó en el 4,2%.

Los datos del Gran La Plata se conocen en un contexto de aumento de la participación laboral a nivel nacional. En el segundo trimestre, la tasa de actividad del país llegó al 48,9%, la de empleo al 45% y la desocupación al 7,9%. La actividad nacional aumentó 0,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025, mientras que la informalidad laboral también registró un incremento interanual estadísticamente significativo de un punto porcentual.

Así, el segundo trimestre dejó para el Gran La Plata un mercado laboral con más personas participando y una mayor tasa de empleo, pero también con un incremento de la desocupación y de quienes, aun teniendo trabajo, buscan cambiar de ocupación. En números absolutos, el relevamiento del INDEC contabilizó 43.000 desocupados, 125.000 ocupados demandantes y 93.000 subocupados en La Plata, Berisso y Ensenada.

A nivel nacional, sobre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC, la desocupación fue del 7,9%, mientras que la tasa de actividad llegó al 48,9% y la de empleo al 45%. De este modo, el Gran La Plata registró en el período una desocupación superior al promedio nacional, junto con una mayor proporción de personas ocupadas que buscaban otro empleo.