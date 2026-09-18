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Política y Economía

En La Plata, marchan a 20 años de la desaparición de Julio López

Gonzalo Calvelo/El Día
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Por Redacción

La marcha por Jorge Julio López ya comenzó en La Plata, al cumplirse este jueves 20 años de la desaparición del albañil de Los Hornos. La movilización partió desde Plaza Moreno y tiene como destino la Gobernación bonaerense, donde los manifestantes volverán a reclamar por el esclarecimiento del caso.

La convocatoria reúne a organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y vecinos que participan del reclamo a dos décadas de la última vez que López fue visto con vida, el 18 de septiembre de 2006.

López había sido un testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. Su declaración permitió reconstruir parte de los hechos ocurridos durante su primera desaparición, durante la última dictadura militar, y fue uno de los elementos considerados en la condena a prisión perpetua dictada contra el exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense.

El albañil había sido secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976 y permaneció casi tres años detenido en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana. Fue liberado el 25 de junio de 1979.

El 18 de septiembre de 2006, cuando debía asistir a una jornada del juicio contra Etchecolatz, salió de su casa de Los Hornos y nunca llegó a destino. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

La investigación por su desaparición sigue abierta. En los últimos meses, su hijo Rubén López señaló a EL DIA que se estaban realizando tareas para rastrear comunicaciones realizadas durante aquel 18 de septiembre de 2006, con el objetivo de encontrar nuevas pistas.

La movilización de este jueves se desarrolla bajo la consigna “20 años sin López, ¿a qué te podés acostumbrar?” y mantiene vigente el pedido de esclarecimiento de la desaparición.

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