El PJ Bonaerense insiste con "ampliar el espacio" de cara al 2027

En medio de la fuerte interna que mantiene enfrentado al kirchnerismo con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que respalda a Axel Kicillof, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a defender la idea de ampliar el frente anti Milei para ganar las elecciones del año que viene.

“Si querés ganar una elección, con la pureza ideológica no alcanza. Nosotros queremos ganas la elección del año que viene en nación, en provincia y también en los municipios”, dijo Bianco en su habitual conferencia de prensa de los lunes.

No es la primera vez que la mano derecha de Kicillof se refiere a la necesidad de ampliar el frente opositor y no dividir al peronismo ya que eso significaría perder. “Con la pureza ideológica no alcanza, lamentablemente”, amplió Bianco al justificar la estrategia del MDF que busca dialogar con diversos dirigentes y sectores.

“El MDF está dentro del peronismo. Y lo llamamos movimiento porque el peronismo es un movimiento. Puede incluir distintas vertientes. No tiene una postura ideológica pura. Un movimiento es un conjunto de doctrinas que permite integrar a distintos sectores. Nuestra idea en el MDF es poder concentrar sectores también”, sostuvo el ministro.

Estas afirmaciones se dan en medio de un contexto donde el peronismo avanza en el armado de una alternativa por vías muy diversas. Es que la posible eliminación de las PASO obliga a los principales dirigentes a delinear otros caminos para construir una opción de cara a las elecciones presidenciales.

“Tenés que ir a buscar a los más parecidos. Que tengamos algún consenso básico, como no estar en contra de la industria nacional, de la soberanía nacional, de la educación o salud pública”, alertó Bianco.