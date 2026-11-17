Un delegado titular al Comité Nacional intimó formalmente al presidente del partido, Leonel Chiarella, para que defina la posición orgánica del radicalismo frente al proyecto oficialista que se debatirá en el Senado sobre la reforma electoral.

La discusión abrió un nuevo foco de tensión dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). A horas de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comience el tratamiento del proyecto, el delegado titular al Comité Nacional, Carlos Alberto Quevedo Mendoza, presentó una dura misiva dirigida al presidente del partido reclamando definiciones urgentes sobre la postura del centenario partido y cuestionando el rol de los gobernadores radicales en las negociaciones con el Gobierno nacional.

En el escrito, Quevedo Mendoza advierte sobre un “estado de abandono de decisiones trascendentales” por parte de la conducción partidaria frente a iniciativas que, según sostiene, atentan contra el funcionamiento institucional y el sistema democrático.

El dirigente radical pidió rechazar in totum la iniciativa del Ejecutivo, argumentando que “ahoga financieramente a los partidos políticos” y “niega el debate político de los candidatos a Presidente”, privando a la ciudadanía de conocer sus propuestas.

Sin embargo, el eje central de la advertencia apunta a una posible modificación que se introduciría durante el debate en comisión: la incorporación del sistema de listas “colectoras” dentro de la Boleta Única para la elección de legisladores nacionales. Para el autor de la nota, esta herramienta funciona como un “neo sistema de lemas” al que el radicalismo se ha opuesto históricamente por “falsear la voluntad del electorado”, y advirtió que su eventual aprobación derivará inevitablemente en una judicialización.

Cuestionamientos a la conducción y a los gobernadores

Uno de los puntos más sensibles del reclamo radica en la interna entre los órganos orgánicos del partido y los mandatarios provinciales. A raíz de versiones periodísticas que indican que los gobernadores de la UCR estarían dispuestos a acompañar la suspensión de las elecciones PASO y avalar la inclusión de las colectoras a través de los senadores nacionales, Quevedo Mendoza interpeló directamente a Chiarella:

Consultó si el tema fue debatido en el seno de la Mesa Directiva del Comité Nacional.

Cuestionó si los gobernadores negocian con la aquiescencia de la presidencia del partido.

Planteó si la conducción partidaria ha cedido la representación y la toma de decisiones políticas a los mandatarios provinciales durante el receso de la Honorable Convención Nacional.

Sobre el cierre de la presentación, el delegado exigió que, en un “tiempo perentorio”, Chiarella y la Mesa Directiva hagan pública la posición oficial de la UCR tanto sobre la suspensión o derogación de las PASO como sobre la implementación de las colectoras, reclamando medidas concretas ante la “perplejidad” de la militancia radical.