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Política y Economía

En Luján, avanzan los preparativos para recibir al Papa

Por Redacción

Frente a la Basílica se estaba terminando de armar ayer el escenario del cual el papa León XIV oficiará la Santa Misa el miércoles 11, desde las 10 horas. Será la última actividad masiva de su gira apostólica en Argentina antes de partir rumbo a Lima, Perú. Las autoridades locales y provinciales estiman una concurrencia masiva de entre 1,5 y 2 millones de personas (con estimaciones operativas promedio de 1,7 millones de fieles). Mientras, los comerciantes y vecinos de Luján se mantienen expectantes por la posibilidad de un repunte del consumo con miles de visitantes para ver al jefe de la Iglesia Católica. El sábado hubo un anticipo con la tradicional peregrinación por los enfermos, donde llegaron grupos desde distintos puntos del Conurbano y La Plata. Estuvo junto a sus familiares el exsenador Esteban Bullrich, que padece de ELA.

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