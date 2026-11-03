En medio de la crisis, la UIA realiza su conferencia

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará hoy su 32ª Conferencia Industrial en un clima atravesado por la preocupación por la caída de la actividad, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el gobierno. El encuentro contará en la apertura con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes marcarán el pulso político y económico de la apertura.

La conferencia se desarrollará mientras las estadísticas reflejan la profundización del parate fabril, que registró un retroceso del 3,2% en agosto según el IPI del INDEC, y en medio de advertencias privadas sobre un contexto recesivo.

El evento comienza a las 9 horas y cerrará a las 14 horas.