En medio de la fuerte interna oficialista, Caputo respaldo a Milei

En momentos en que se comenzaron a agitar diferentes candidaturas presidenciales, incluso dentro del mismo oficialismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó un tajante apoyo al presidente, Javier Milei.

“No hay otra persona con el nivel de convicción y conocimiento para mantener el rumbo, que es lo único que tenemos que hacer. No hay otra alternativa”, señaló el ministro al hablar en la Jornada Abierta de Charlas que organiza la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El encuentro reunió a referentes del ámbito público y privado para debatir sobre los motores de la economía argentina, con un primer panel dedicado a la energía, la minería, la industria del conocimiento y el agro, y un segundo espacio centrado en el análisis político y la comunicación.

Caputo enfatizó que "tenemos que purgar nuestro pasado y la única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei" y agregó: "No hay otra persona con el nivel de convicción y conocimiento para mantener el rumbo, que es lo único que tenemos que hacer. No hay otra alternativa".

En esa línea, el ministro advirtió sobre la necesidad de sostener las políticas económicas implementadas y evitar cambios de dirección. También remarcó que el país enfrenta condicionamientos particulares por su historia económica y la pérdida de credibilidad de sus instituciones, por lo que consideró necesario mantener una política fiscal y monetaria consistente.

Caputo se refirió también al equilibrio fiscal como uno de los principales pilares del programa económico y advirtió sobre las dificultades de sostenerlo en el tiempo. “No demos por sentado lo que se ha logrado. No solo es difícil llegar, sino mantenerse. Haber logrado el equilibrio fiscal como lo logramos nosotros no es fácil”, expresó.

Al referirse a la actividad agropecuaria, afirmó: "Hoy con el campo somos un equipo fuerte. Ustedes valoran el esfuerzo que hemos hecho hacia el campo y nosotros valoramos su respuesta”.