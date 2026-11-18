Luego de tres semanas de pausa, la mesa política del Gobierno volvió a reunirse ayer con las presencias de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quienes volvieron a verse las caras luego de los constantes desmarques de la exministra.

Para muchos, fue la puesta en escena de una aparente tregua: “Se resolvió que Patricia se ponga al frente de la reforma electoral”, dijeron cerca de Bullrich, a quien el karinismo acusaba de no tomar la iniciativa del proyecto que empezó a debatirse en el Senado y cuyo objetivo central es la suspensión de las PASO en 2027.

En la reunión, Bullrich insistió en que se necesitan cambios. “No quiero generar una interna con este tema. Quiero habilitar los temas que le importen a la gente y la economía y con un voto ganador. No es el tema más importante. No me voy a pelear por esto. Voy a pelear para que el proyecto sea reelecto. Hoy está en una zona complicada”, le transmitió a sus colaboradores, poniendo en duda una victoria en primera vuelta de Javier Milei.

Además de las mencionadas, del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. También el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.