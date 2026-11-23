En una jornada sin actividad financiera debido al feriado por el Día de la Soberanía, los bonos soberanos y las acciones argentinas que cotizan en el exterior iniciaron la última semana de noviembre con una marcada recuperación. En ese contexto, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan retrocedió 43 unidades y se ubicó en los 1.027 puntos básicos frente a los 1.070 del cierre del viernes pasado, lo que representó una caída diaria del 4%.

A pesar del retroceso de este lunes, el indicador que mide el sobrecosto de la deuda argentina mantiene una fuerte tendencia alcista en el balance general. El riesgo país acumula una suba del 29% en el penúltimo mes del año, tras haber tocado recientemente su nivel más alto desde las elecciones de 2025, cuando la incertidumbre electoral había golpeado a los activos financieros.

En lo que va de 2026, el índice sumó un incremento de 444 unidades —equivalente a un alza del 77,8% en los casi once meses transcurridos del calendario—, luego de haber cerrado el año 2025 en 571 puntos básicos.

La rueda externa también dejó un saldo positivo para los papeles de empresas argentinas en Wall Street, que anotaron ganancias de hasta 5,4%. Las subas más destacadas estuvieron encabezadas por el sector bancario, con Grupo Financiero Galicia y BBVA liderando las alzas con un 5,4%, seguidas muy de cerca por Globant (+5,3%), Central Puerto (+5,2%) y Mercado Libre (+5,0%).

Dado que los mercados locales permanecieron cerrados por el feriado de este lunes, recién este martes se verá reflejado el impacto de esta mejora externa en la bolsa porteña (S&P Merval) y en las distintas cotizaciones del dólar en la plaza cambiaria local.