En Shangái, Alak firmó un acuerdo estratégico para atraer inversiones a La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, firmó en Shanghái un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el vicepresidente de la Federación de Toda China de Industria y Comercio (ACFIC), Shou Ziqi, en el marco de una misión institucional para promover inversiones que generen producción y trabajo en la ciudad. “En Shanghai, firmamos un Memorándum de Entendimiento con la Federación de Industria y Comercio local, junto a la Unión Industrial del Gran La Plata y la Federación Empresaria de La Plata, para fortalecer los vínculos entre el sector productivo de nuestra ciudad y el de una de las principales metrópolis del mundo”, sostuvo el jefe comunal.

“Este acuerdo abre un canal directo de cooperación entre cámaras empresariales, facilita el intercambio de información, las misiones comerciales y las rondas de negocios, y amplía las oportunidades de inversión e internacionalización para las empresas y comercios platenses”, agregó Alak.

El convenio fue suscrito oportunamente por el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Alejandro Campodónico, y el titular de la Federación Empresaria de La Plata, Alejandro Guanzetti. Este nuevo instrumento suscripto en China permitirá tener un canal institucional directo entre las cámaras para promover acciones de cooperación, intercambio y vinculación permanente entre el sector empresarial de ambas ciudades

Asimismo posibilitará conectar a las empresas y comercios de La Plata con sus pares de Shanghái, favoreciendo el intercambio de información sobre oportunidades comerciales y de inversión, la organización de misiones empresariales y encuentros de negocios y la generación de nuevas oportunidades de cooperación económica. La iniciativa habilitará también la incorporación de las cámaras comerciales de La Plata a una red internacional de cámaras de comercio vinculadas con las 25 ciudades hermanas y amigas de Shanghái, ampliando las oportunidades de internacionalización del sector privado local.

En el encuentro, el intendente presentó dos proyectos estratégicos para la ciudad, como la ampliación del aeropuerto de La Plata, con la incorporación de un centro de distribución de carga multimodal y una planta de conservación y frío para las más de 100 mil toneladas anuales que se producen en el cordón flori-frutihortícola. Asimismo, se acordó que una delegación de empresarios chinos visitará La Plata para participar en una ronda de negocios con empresarios locales.