Durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV destacó la figura de Enrique Shaw, un empresario argentino que dedicó su vida a promover una relación más humana entre las empresas y sus trabajadores. Lo calificó como un ejemplo para el mundo empresarial y lo definió como "un hombre providencial para nuestros tiempos".

La mención se produjo este lunes 9 de noviembre, durante el segundo día de la visita del Pontífice a la Argentina, en una reunión que convocó a empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales y representantes del ámbito académico.

"En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina Social de la Iglesia", expresó León XIV.

En su discurso, el Papa recuperó una de las principales ideas que guiaron la trayectoria de Shaw: entender que una empresa no debía ser solamente un espacio de producción y acumulación de capital, sino una comunidad integrada por personas que pudieran crecer juntas.

"La industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas", recordó el Pontífice.

También citó una reflexión del propio empresario sobre la necesidad de formar dirigentes comprometidos con una actividad económica orientada al bien común. "Tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión" fue una de las frases que eligió para resumir su pensamiento.

Quién fue Enrique Shaw

Enrique Ernesto Shaw nació en París, Francia, en febrero de 1921, en el seno de una familia argentina. Regresó al país durante sus primeros meses de vida y desarrolló aquí su trayectoria profesional, empresarial y religiosa. Fue marino, empresario, esposo y padre de nueve hijos. Murió en Buenos Aires en 1962, a los 41 años.

Estudió en el Colegio La Salle y posteriormente ingresó a la Escuela Naval Militar de Río Santiago. Sin embargo, después de casarse con Cecilia Bunge, decidió dejar su carrera en la Armada para incorporarse al mundo empresarial, donde encontró una manera de desarrollar sus convicciones religiosas.

Uno de sus principales ámbitos de trabajo fue Cristalerías Rigolleau, en Berazategui, donde llegó a desempeñarse como director general. Allí impulsó una concepción de las relaciones laborales que para aquella época resultaba novedosa: consideraba que los trabajadores debían ser parte fundamental de la empresa y que sus necesidades y las de sus familias debían estar contempladas.

Entre sus iniciativas promovió mejores condiciones laborales, asistencia sanitaria, programas de formación y el salario familiar, con una mirada que buscaba que la remuneración contemplara también las necesidades del hogar de cada empleado.

Su relación con los trabajadores quedó reflejada en una de las anécdotas más recordadas de su vida. En 1957 le diagnosticaron cáncer y, años después, cuando su estado de salud se agravó, necesitó transfusiones de sangre. Numerosos operarios de la fábrica se ofrecieron para donar sangre y ayudarlo.

A partir de aquel episodio pronunció una frase que se convirtió en una de las más conocidas de su historia: "Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera".

Además de su actividad empresarial, Shaw fue uno de los impulsores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), fundada en 1952, y se convirtió en su primer presidente. La organización nació con el objetivo de promover una dirigencia empresarial comprometida con los valores cristianos y la responsabilidad social.

También participó en la fundación de la Universidad Católica Argentina, la institución donde León XIV recuperó su pensamiento durante su visita al país.

La figura de Shaw también tiene un lugar destacado dentro de la Iglesia católica por su proceso de canonización. En 2021, el papa Francisco lo declaró venerable, luego de reconocer la heroicidad de sus virtudes.

En diciembre de 2025, León XIV aprobó el decreto que reconoció un milagro atribuido a su intercesión, un paso decisivo para avanzar hacia su beatificación. El caso corresponde a la recuperación de un niño de seis años que había sufrido un grave traumatismo en la cabeza tras ser golpeado por un caballo.