Entre 21 y 43 impuestos se pagan en 2026

Una persona con el perfil de mayor consumo y patrimonio en Argentina pagará un piso de 43 tributos distintos en 2026, aunque la buena noticia , si se quiere, es que representa una reducción de tres tributos en comparación con los 46 registrados en 2025.

Para los casos de menor gasto, el piso anual se ubica en 21 tributos para el perfil de consumo básico y en 34 para el perfil medio.

Del total de 43 tributos que abona el perfil alto bajo la modalidad de trabajo asalariado gravado por Ganancias, 22 corresponden al nivel nacional, 8 al provincial y 13 al municipal.

IVA PARA TODOS

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el único gravamen que incide en el 100% de los bienes y servicios consumidos. En tanto, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y el Impuesto al Cheque alcanzan a más del 90% de las compras consideradas en todos los perfiles.

Los datos provienen del informe “Vademécum tributario argentino de personas humanas 2026”, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Según el estudio, “la baja se explica por la eliminación de tres impuestos internos nacionales”, derogados mediante la Ley 27.802.

El trabajo señala que “en un año normal, las personas humanas de nuestro país pagan regularmente impuestos, tasas y contribuciones a los distintos niveles de gobierno, por muchas de las acciones que llevan adelante”.

El análisis clasifica a la población en tres esquemas de consumo y patrimonio.

El perfil básico comprende 10 ítems de consumo masivo, entre ellos alimentos, bebidas, servicios públicos, celular, internet, plataformas de streaming y tarjeta de crédito, alcanzando una base de 20 tributos por consumo y stock.

El perfil medio abarca 15 bienes al sumar una vivienda, un vehículo, seguros, combustible, espectáculos y productos electrónicos, lo que eleva el piso a 33 tributos. La tenencia de la casa y el automóvil explica cinco de los seis tributos municipales que se agregan entre ambos niveles.

Por su parte, el perfil alto reúne 20 consumos al incorporar un segundo automóvil, pasajes de avión de cabotaje, estadías de hotel, restaurantes, vacaciones en el exterior y la renovación anual del auto por un 0 km.

Estos rubros explican los ocho tributos nacionales adicionales respecto del perfil medio. A su vez, la forma de generación de ingresos añade tributos sobre la base de consumo: un asalariado que paga Ganancias o un profesional independiente agregan dos tributos nacionales, mientras que los monotributistas o empleados no alcanzados por Ganancias agregan uno.

Quienes consumen tabaco suman tres tributos nacionales adicionales en cada perfil.

El informe del IARAF concluye que, aunque solo 10 tributos concentran el 94% de la recaudación tributaria consolidada en el país, la presencia de esta cantidad de gravámenes “presenta una complejidad excesiva, la cual puede generar altos costos de administración a los distintos actores económicos, incluido el propio fisco”.