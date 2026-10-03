Entre las PASO y el DNU Javier Milei pone a prueba su acuerdo con los gobernadores

El presidente Javier Milei se trae de Europa, donde participó en París de la Argentina Week (una suerte de evento para “vender” al país, o a su momento digamos), con dos noticias que resaltan. Una: según el Gobierno, hubo anuncios de inversión privada en estas tierras por 27 mil millones de dólares. Habrá que verlo porque, se sabe, una cosa es anunciar y otra poner la plata (ver página 5). Dos: subir a 13 gobernadores a la comitiva oficial -algo inusual en el libertario, que tiende a viajar con poca compañía- habría servido para zurcir un acuerdo que la Rosada considera importante. Básicamente, que esas provincias aporten sus votos en el Congreso para voltear las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene, una obsesión violeta.

Ayer en la Argentina, los funcionarios del Gobierno se mostraban bastante optimistas respecto a este último punto. Los 13 gobernadores que viajaron son los más dialoguistas. Pero llegaron con notorias desconfianzas hacia los operadores del Gobierno -básicamente Diego Santilli y Luis Caputo- por pasadas promesas incumplidas. En París, Milei puso la cara ante los mandatarios en una reunión no muy prolongada. Si hubo promesas, las hizo el propio Presidente.

A saber 1: a cambio del favor de respaldar la caída de las PASO en el Congreso (probablemente una nueva suspensión, no la derogación definitiva), LLA se habría comprometido a no plantar candidatos violetas a gobernador en las provincias para desafiar la autoridad de los caudillos aliados. Se verá luego lo que pasa con las listas de legisladores nacionales. En algunos caos podrían ser compartidas, en otros no. Detalles a definir. Así, debió ceder Karina Milei, que maneja la estrategia política del oficialismo a pesar de que, digámoslo, es una iniciada en la materia, y tiene poca afección a esos acuerdos.

A saber 2: si la cosa es como se contaba ayer en la Rosada, Milei asoma ahora, luego de aquella reunión en la Ciudad Luz, como una suerte de garantía de que se cumplirán las promesas financieras hacia las provincias, el ítem central de la lista de pedidos que llevaron los gobernadores y motivo de uno de los principales reclamos de incumplimientos de la Nación. Que, traducido, sería algo así: “Nos prometen una cosa los de la mesa política y después Economía -léase Caputo- no cumple con eso o dilata los tiempos”. El ministro es otro que deberá cambiar actitud. Le cuesta romper el chanchito.

Por supuesto que respecto a todo lo anterior no hay nada firmado en un papel. Los gobernadores necesitarán un acto de fe hacia la hermanísima Karina, en una etapa donde ella asoma más dada en cuanto a relaciones con ellos e incluso haciendo breves incursiones en la prensa. La dama es la que tiene que convencer a los libertarios de las provincias aliadas de que bajen expectativas para 2027, luego de dos años de decirles que tienen que ir por todo para “pintar el país de violeta”. Lindo desafío para sus dotes de conductora.

LA OPOSICIÓN IMPULSA UNA MEGA SESIÓN

La euforia libertaria en París, agenda que se cerró ayer con un cóctel en un salón de la mítica Torre Eiffel, encontrará un baño de realidad en Buenos Aires. La oposición legislativa dura impulsa una mega sesión para el jueves 15 de este mes, desencadenada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que derogó el fallo que había declarado inconstitucional un artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia fundacional libertario, el 70/23, que derogaba la Ley de Tierras.

La oposición, con la manija sobre todo del peronismo, pretende directamente voltear legislativamente todo ese DNU, otorgándole la media sanción que le falta en Diputados porque, se recuerda, ya obtuvo el rechazo del Senado en marzo del 2024.

Para eso Milei también va a necesitar a los gobernadores, pero no sólo a ellos. También al PRO de Mauricio Macri -una relación que hoy es tensa pero no está congelada-, a cierto sector del radicalismo y a actores legislativos de partidos provinciales. Ardua tarea negociadora.

Porque si cae el DNU Nº 70 se dejaría sin efecto el mega plan de desregularización económica y volverían a regir las leyes y normativas previas en áreas clave como alquileres, tierras, empresas del Estado, comercio, control de precios y demás.

una pesadilla al borde del infarto para el ministro ideólogo del asunto, Federico Sturzenegger. Es probable que, por las dudas, ya haya visitado a su cardiólogo de confianza.