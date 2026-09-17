Ernesto Sanz volvió a escena y planteó reconstruir una coalición como Cambiemos para las elecciones de 2027

El dirigente radical Ernesto Sanz reapareció públicamente con una mirada sobre el escenario electoral de 2027 y dejó abierta la posibilidad de volver a competir por un cargo. En una entrevista con Luis Novaresio, planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia que reúna a distintos sectores de la oposición y propuso recrear una alianza similar a Cambiemos, el espacio que llegó al gobierno nacional en 2015.

Sanz sostuvo que esa eventual coalición debería integrar a la Unión Cívica Radical, el PRO, el socialismo y la Coalición Cívica. Según explicó, cada fuerza podría presentar su propio candidato y utilizar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para definir la candidatura presidencial.

El exsenador radical también cuestionó la posibilidad de eliminar las PASO y consideró que esa herramienta puede servir para ordenar la competencia entre diferentes sectores y facilitar la construcción de una alternativa electoral. En su planteo, imaginó un escenario para 2027 con cuatro o cinco espacios en competencia, incluyendo distintas expresiones del peronismo, La Libertad Avanza y una eventual coalición integrada por fuerzas opositoras.

En ese esquema, Sanz mencionó al exministro de Economía Hernán Lacunza como una de las figuras que podría formar parte de esa construcción. También sostuvo que el radicalismo debería contar con un candidato presidencial propio dentro de una eventual interna.

El dirigente, además, dejó abierta la posibilidad de ser candidato en 2027. Consultado directamente sobre si volvería a presentarse, respondió que no lo descarta y recordó su experiencia anterior en la política: “Es una etapa de mi vida muy intensa que la viví con mucha pasión. No lo sé, qué sé yo, ¿qué puede pasar?”.

Otro de los ejes de su análisis fue la relación entre el Gobierno de Javier Milei y el peronismo. Sanz calificó al kirchnerismo y al mileísmo como “primos hermanos”, al considerar que ambos espacios comparten determinadas formas de construcción política y de relación directa entre el liderazgo y sus bases.

Al mismo tiempo, cuestionó que la reelección de Milei para 2027 pueda darse por descontada y sostuvo que esa posibilidad forma parte del discurso del oficialismo. En una entrevista posterior, planteó que el escenario electoral todavía está abierto y reclamó que el peronismo también explicite cuál será su propuesta para el próximo período.