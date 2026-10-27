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“Es hora de que los 54 secretarios generales de la UOM nos dejemos de mirar el ombligo"

El secretario general de la seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica pidió dejar de lado las diferencias internas y trabajar en conjunto para recuperar el gremio

Por Redacción

Roberto Bonetti, secretario general de la seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), convocó a los dirigentes del sindicato a trabajar en conjunto para afrontar la situación que atraviesa la organización y recuperar sus bases históricas.

“Es hora de que los 54 secretarios generales de la UOM nos dejemos de mirar el ombligo y nos pongamos a trabajar para reconstruir la UOM”, expresó el dirigente, quien planteó la necesidad de priorizar la unidad y el trabajo colectivo.

Bonetti sostuvo que la responsabilidad por la situación actual alcanza a todas las seccionales, incluida la que conduce. “No hago crítica puntual hacia nadie, hago responsable a las 54 seccionales, incluida esta, incluida la seccional Capital”, afirmó.

En ese sentido, propuso dejar de lado las diferencias internas y volver a poner en el centro la defensa de los trabajadores metalúrgicos, la solidaridad y la dignidad laboral.

Para el dirigente, la reconstrucción del gremio requiere que todas las seccionales asuman su responsabilidad y trabajen en función de los intereses de los trabajadores y de la industria nacional.

“La historia de los metalúrgicos está forjada en heroísmo. Volver a esas raíces es la única salida”, concluyó.

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