Roberto Bonetti, secretario general de la seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), convocó a los dirigentes del sindicato a trabajar en conjunto para afrontar la situación que atraviesa la organización y recuperar sus bases históricas.

“Es hora de que los 54 secretarios generales de la UOM nos dejemos de mirar el ombligo y nos pongamos a trabajar para reconstruir la UOM”, expresó el dirigente, quien planteó la necesidad de priorizar la unidad y el trabajo colectivo.

Bonetti sostuvo que la responsabilidad por la situación actual alcanza a todas las seccionales, incluida la que conduce. “No hago crítica puntual hacia nadie, hago responsable a las 54 seccionales, incluida esta, incluida la seccional Capital”, afirmó.

En ese sentido, propuso dejar de lado las diferencias internas y volver a poner en el centro la defensa de los trabajadores metalúrgicos, la solidaridad y la dignidad laboral.

Para el dirigente, la reconstrucción del gremio requiere que todas las seccionales asuman su responsabilidad y trabajen en función de los intereses de los trabajadores y de la industria nacional.

“La historia de los metalúrgicos está forjada en heroísmo. Volver a esas raíces es la única salida”, concluyó.