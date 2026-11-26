Juan José Esper, presidente del bloque Derecha Popular, defendió en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto para prohibir la actividad en todo el territorio provincial. Cuestionó las licencias vigentes, la publicidad y advirtió sobre las consecuencias del juego en adolescentes.

El debate sobre las apuestas online tuvo uno de sus momentos más fuertes este jueves en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Durante su intervención en el recinto, el legislador Juan José Esper comparó esa actividad con la venta de drogas y reclamó avanzar con su prohibición en todo el territorio bonaerense.

“Las apuestas online es lo mismo que vender droga en la Provincia de Buenos Aires. Esa es nuestra postura”, afirmó Esper, quien preside el bloque Derecha Popular, que integra junto al diputado Gastón Abonjo.

El legislador defendió una iniciativa presentada por su espacio que propone prohibir la organización, explotación, comercialización e intermediación de juegos de azar y apuestas a distancia. Según explicó, el proyecto no plantea esperar al vencimiento de las licencias actuales, previsto para 2035, sino revocarlas de manera inmediata.

“Es para quitárselas hoy. El proyecto que nosotros presentamos es para revocar las licencias actuales, que es lo mismo que se hizo en Brasil”, sostuvo. También consideró que, aun si esa decisión implicara algún costo económico, no debería ser un impedimento: “Creemos que no habría que pagar un peso. Pero si hubiera que pagarlo, no es motivo suficiente para no hacerlo”.

Las consecuencias de las apuestas online en los jóvenes

Para fundamentar su postura, Esper presentó datos de un relevamiento de la Cruz Roja realizado sobre 11.421 estudiantes de escuelas secundarias. De acuerdo con esas cifras, al 69% apostar le genera ansiedad o malestar, el 47% tiene dificultades para dormir, el 49% registró una baja en su rendimiento escolar y uno de cada ocho quedó endeudado.

“Si yo leyera estas estadísticas así y estuviera totalmente descontextualizado, cualquiera podría pensar que estoy hablando de la droga. Pero no estoy hablando de la droga, estoy hablando del juego online, de las apuestas online”, expresó.

En ese marco, advirtió sobre el impacto que puede tener el acceso a las plataformas de juego entre los adolescentes y sostuvo que la problemática también puede contribuir al suicidio juvenil.

El diputado cuestionó, además, que la publicidad de las apuestas continúe permitida y consideró que el Estado debería adoptar una posición más restrictiva. “Le estamos dando un tratamiento inferior al que le damos al cigarrillo”, señaló.

Las críticas al proyecto que se debatió en Diputados

Aunque el bloque Derecha Popular acompañó en general el texto que se encontraba en tratamiento, Esper planteó reparos sobre uno de sus puntos centrales: el límite de dos horas diarias de acceso a las plataformas.

Según explicó, la restricción estaría establecida para cada plataforma y no para cada usuario. De esa manera, una persona podría apostar durante dos horas en cada sitio habilitado.

“Lo que oficialmente la Cámara de Diputados estaría aprobando hoy limita a 18 horas diarias las apuestas en la Provincia de Buenos Aires. Es ridículo, es una falta de respeto”, cuestionó.

Por ese motivo, pidió que quedara asentado en la versión taquigráfica que el objetivo del último párrafo del artículo 9 es que las dos horas de límite sean por persona y no por plataforma. También reclamó que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos arbitre los mecanismos técnicos necesarios para garantizar esa restricción.

Al explicar la posición de su bloque frente al proyecto en debate, Esper sostuvo que las alternativas eran avanzar con mayores controles o mantener el sistema actual. “La política es el mundo de lo posible. Y las opciones que se nos plantean acá son dos nada más: no hacer nada, dejar el sistema como está, o limitarlo de la mayor manera posible”, afirmó.

Y concluyó: “Nosotros estamos a favor de limitarlo de todas las maneras posibles”.

La intervención se produjo en el marco de la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense del jueves 26 de noviembre, en la que se debatieron iniciativas vinculadas con la regulación de las apuestas online.