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“Es refinanciamiento, no nueva deuda”, dijo Caputo

El ministro le contestó a un usuario en X / Archivo

Por Redacción

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó el decreto que habilita al Gobierno a tomar deuda por hasta U$S5.000 millones y afirmó que no se trata de “nueva deuda”, sino que es “refinanciamiento” a una tasa más baja.

El titular del Palacio de Hacienda le respondió a un usuario en sus redes, que lo acusó de tomar nueva deuda y endeudar al país por el monto dispuesto en el Decreto 478/2026 del Boletín Oficial.

El funcionario aclaró que la medida no implica una nueva toma de deuda por parte del Gobierno, sino que funciona como un refinanciamiento sobre la misma deuda a una tasa más baja.

“No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6% de tasa. O sea, un ahorro enorme para los argentinos versus las tasas a las que ustedes endeudaron al país”, sostuvo Caputo en X al usuario @senor_x_hs1989.

El tuit original acusa al ministro económico de endeudar al país “por U$S5.000 millones bajo ley yanqui”.

En ese sentido, Caputo acusó al gobierno kirchnerista de endeudar a la Argentina “por U$S177.000 millones, a tasas del 45% en dólares hasta el 2030”.

También indicó que la administración libertaria canceló deuda por U$S20.000 millones “porque cerramos un déficit consolidado de 15 puntos del PBI (Producto Bruto Interno) que heredamos del gobierno anterior”.

El lunes, el Gobierno aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta U$S5.000 millones y cedió jurisdicción a favor de Nueva York.

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