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FUERTE REVUELO

Escándalo en la Armada por posibles sobresueldos

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Por Redacción

La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal luego de detectar 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. La investigación interna identificó hasta el momento a 23 personas y comenzó en febrero, cuando se detectaron suplementos salariales que no correspondían a cinco integrantes del Departamento Revista.

La auditoría comparó las liquidaciones de haberes, los recibos publicados en el sistema Haberes-Web, los archivos enviados al Banco Nación y las confirmaciones bancarias. Según la denuncia, después de superar los controles habituales se modificaban manualmente los archivos de pago para aumentar importes o incorporar beneficiarios sin respaldo y, luego de enviarlos al banco, los registros internos eran restituidos a sus valores originales.

El mecanismo permitió que las diferencias no quedaran reflejadas en los recibos de sueldo. Los pagos irregulares se incorporaban al circuito mensual que procesa los haberes de más de 24.000 personas y, según la investigación, se repitieron durante más de tres años.

Entre los principales señalados aparece el capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista. De acuerdo con las actuaciones administrativas, habría reconocido que realizaba manualmente las acreditaciones y que decidía sus destinatarios e importes. La Justicia deberá determinar ahora su responsabilidad y la participación de los demás involucrados.

Uno de los datos centrales de la investigación es que cuatro personas sin vínculo aparente con la Armada habrían recibido 184 acreditaciones por $434.200.718,04, el 44,25% del monto total detectado. Entre ellas figura María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien habría recibido 46 transferencias por $152.259.495,86.

La auditoría también detectó otros pagos bajo investigación, entre ellos haberes abonados simultáneamente en el país y en el exterior y acreditaciones a familiares durante períodos de licencia sin goce de sueldo. Los casos deberán ser analizados individualmente en la causa penal.

Hasta el momento fueron restituidos $42.574.267,63, por lo que permanecen pendientes de recuperación $938.574.300,25 del monto histórico denunciado. La Armada relevó preventivamente a personal involucrado, preservó los equipos utilizados para procesar los pagos y modificó el circuito para separar las tareas de liquidación, acreditación y conciliación.

La denuncia fue presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2. La investigación judicial deberá establecer el alcance de la maniobra, la responsabilidad de cada involucrado y si el perjuicio económico supera los casi $1.000 millones ya documentados. Algunas fuentes estiman que podría ascender a unos $1.500 millones, aunque esa cifra todavía no está confirmada judicialmente.

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