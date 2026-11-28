En medio de una intensa jornada de debates y cruces políticos, la Legislatura bonaerense avanzó con una serie de proyectos que podrían tener un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos de la Provincia. Las iniciativas recibieron media sanción en la antesala de las sesiones extraordinarias.

Entre las propuestas se destacan la prohibición de los escapes libres, las restricciones para el ingreso de deudores alimentarios morosos a espectáculos públicos y la obligación de informar las variaciones en los precios de los combustibles.

ESCAPES LIBRES, EN LA MIRA

El Senado bonaerense aprobó una iniciativa que busca extender a todo el territorio provincial la política contra las motos con escapes libres implementada en San Nicolás e impulsada por los hermanos Manuel y Santiago Passaglia.

El proyecto, presentado por la senadora Emilia Subiza, del bloque Hechos-UCR Identidad, apunta a combatir la contaminación sonora y las maniobras temerarias en la vía pública.

La propuesta establece un régimen integral que prohíbe no solo la circulación de vehículos con escapes libres o adulterados, sino también su fabricación, comercialización e instalación en territorio bonaerense.

Quienes incumplan la normativa o realicen maniobras ruidosas podrán sufrir el secuestro preventivo del vehículo, la retención de la licencia de conducir, inhabilitaciones de entre tres meses y un año y multas que superarían los dos millones de pesos.

RESTRICCIONES PARA DEUDORES ALIMENTARIOS

Por su parte, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que busca impedir el ingreso de deudores alimentarios morosos a espectáculos públicos pagos, entre ellos recitales y partidos de fútbol.

La iniciativa surgió de la unificación de dos propuestas presentadas por las diputadas Ayelén Rasquetti (Frente Renovador) y Natalia Blanco (PRO) y modifica la Ley 13.074, que regula el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

Para garantizar el cumplimiento de la medida, los organizadores deberán consultar el registro y rechazar el acceso de las personas que figuren en él.

En el caso del fútbol, la restricción alcanzará a los encuentros organizados por instituciones vinculadas a la AFA o la FIFA que se disputen en estadios bajo control de organismos públicos provinciales.

El proyecto contempla sanciones para los organizadores que incumplan las disposiciones, con multas de entre 10 y 100 salarios mínimos, vitales y móviles -hasta unos 40 millones de pesos-, además de apercibimientos y clausuras temporarias o definitivas.

LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Otra de las iniciativas que avanzó en Diputados establece la obligación de las empresas petroleras de informar cualquier modificación superior al 1% en los precios de los combustibles dentro de las 24 horas posteriores a su entrada en vigencia.

El proyecto, también impulsado por Rasquetti, sufrió modificaciones durante las negociaciones con la oposición. El texto original contemplaba que las variaciones fueran informadas con 72 horas de anticipación, una exigencia que finalmente quedó descartada.

Además, las estaciones de servicio deberán comunicar los cambios de precios mediante su cartelería y sus canales digitales oficiales dentro del mismo plazo.

La propuesta cobra especial relevancia ante la implementación de sistemas de micropricing, que permiten modificar los valores de los combustibles en función de distintas variables del mercado.

“Las empresas pueden tener libertad para establecer sus precios, pero los consumidores tienen derecho a saber cuánto van a pagar”, señaló Rasquetti.

Las sanciones previstas para las empresas abastecedoras oscilan entre el equivalente a 5.000 y 150.000 litros de nafta súper, mientras que para las estaciones de servicio se establecen multas de entre 100 y 500 litros. En caso de reincidencia, las petroleras podrán enfrentar la suspensión temporal de su habilitación comercial.

Otro de los cambios incorporados al proyecto otorga a los municipios un papel central en la fiscalización de la normativa. Los intendentes serán autoridad de aplicación y las comunas recibirán la mitad de lo recaudado en concepto de multas.

De esta manera, se busca facilitar los mecanismos de denuncia de los consumidores y reforzar los controles a nivel local, en un escenario de frecuentes modificaciones en los precios de los combustibles.