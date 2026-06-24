Espert, citado por los US$ 200 mil de Machado

El exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, fue citado a declaración indagatoria para la semana próxima por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

La citación se produjo luego del pedido que realizó días atrás el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia tendrá lugar el próximo martes, fecha en la que también deberá declarar su contador, Mariano Cosentino.

En esta causa se investigan los nexos financieros entre el exdirigente libertario y el empresario Federico ‘Fred’ Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

Según consginó la fiscalía, el punto de partida para esta investigación se centra en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado.

En su defensa, el exlegislador alegó que ese pago correspondía a un contrato de asesoría minera en Guatemala. Pero la Justicia considera que se trató de una “simulación”, que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y las minas a las que se refería no estaban operativas.

En la misma línea, la fiscalía sospecha que Espert habría utilizado esos fondos presuntamente ilícitos y provenientes de una organización criminal transnacional para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. En ese sentido, se le apunta a la adquisición de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares.

¿Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió? Ese es uno de los interrogantes que busca despejar la Justicia.

Actualmente, pesa sobre el acusado la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de manera preventiva.

Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires pero, pero el escándalo que generaron las revelaciones sobre su relación con Machado lo obligaron a bajar su postulación y el oficialismo debió borrarlo de la lista a menos de un mes para las elecciones.

No obstante, el presidente Javier Milei, salió a defenderlo públicamente en varias ocasiones. La última vez fue el mes pasado, cuando dijo que Espert fue víctima de una “operación mediática infame”.