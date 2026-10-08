Espinoza seguirá al frente de la Federación Argentina de Municipios

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, renovó su mandato como presidente de la Federación Argentina de Municipios. El jefe comunal consiguió otro período por unanimidad, pese a los amagues de La Cámpora de plantarle un candidato alternativo.

En ese contexto, la FAM aprobó un documento en el que exige al presidente Javier Milei la urgente corrección del rumbo económico y advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en el empleo, la producción, la salud, la alimentación, la educación, la seguridad, las jubilaciones, la discapacidad, la asistencia social y las economías regionales.

La elección en la FAM venía rodeada de especulaciones que tenían como telón de fondo la interna peronista. Por un lado aparecía Espinoza, alineado con el gobernador Axel Kicillof y que venía expresando sus aspiraciones de reelegir. Por el otro asomaba La Cámpora y sectores aliados que meneaban los nombres del intendente de Lanús, Julián Alvarez, y el de su par de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Pero al final, esa disputa no se llevó a la hora de la votación y los representantes del kirchnerismo duro quedaron incluidos en la comisión directiva de la FAM que seguirá presidida por Espinoza.

En ese marco, ratificando su perfil opositor al gobierno nacional, el organismo emitió un documento crítico en el que reclamó la restitución de los fondos educativos, la reactivación de la obra pública y una mayor inversión en salud, educación, seguridad y discapacidad.

Finalmente, los alcaldes insistieron en un pedido de reunión con Javier Milei para plantearle la difícil situación por la que atraviesan las comunas.