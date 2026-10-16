“Está cada vez más loco”: un ministro de Kast criticó a Milei y reavivó las tensiones diplomáticas

La relación entre Chile y Argentina comenzó a modificarse de manera rotunda a partir de la asunción de José Antonio Kast, que presenta un vínculo de amistad con Javier Milei. Sin embargo, una declaración de un ministro chileno sobre el estado psíquico del presidente argentino podría marcar un nuevo episodio de tensión entre ambos países.

“La inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: '¡¿Qué obra pública!?', que está cada vez más loco, a todo esto”, señaló Iván Poduje, ministro de Vivienda del país trasandino.

La declaración del funcionario se dio cuando fue consultados por periodistas locales sobre cómo Chile puede retomar el impulso de construcción y desarrollo del sector inmobiliario como ocurría a comienzos del Siglo XXI.

“Hace toda esa alegoría a la obra pública, claro, puede ser que haya corrupción en Argentina, que hay mucha, y puede ser que acá también haya habido, pero no por eso usted va a suspender todo el programa de concesiones”, redobló la apuesta Poduje sobre el pensamiento de Milei sobre la obra pública.

El ministro se retractó horas después

La viralización que tomaron las declaraciones de Poduje llevaron a que el funcionario de Kast pidiera perdón en sus redes sociales.

“Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, dejó en claro en su cuenta de X.

Por su parte, luego de que se conocieran las disculpas públicas del titular del Ministerio de Vivienda, el vicepresidente Claudio Alvarado respaldó al secretario de Estado. “El ministro Poduje dio las excusas y para mí eso es suficiente y no tengo que hacer ningún otro comentario adicional”, aclaró.