Estatales: la Provincia convocó a paritarias con el pedido de aumento salarial sobre la mesa

La Provincia de Buenos Aires convocó este martes a la negociación paritaria a los gremios estatales, que se hizo extensiva a los docentes. La reunión se llevará a cabo este jueves con la discusión salarial en la mesa.

Según pudo saber EL DIA, la notificación llegó hoy y los sindicatos se preparan para plantear sus necesidades de cara a la última etapa del año. "Por medio de la presente, me dirijo a Usted a fin de convocarlo a la Audiencia Paritaria Salarial correspondiente a los trabajadores y las trabajadoras de la Ley 10.430, bajo la órbita de la Ley 13.453, la que se celebrará el día jueves 24 de septiembre de 2026 a las 15.00 hs, en nuestra Sede sita en calle 115 esquina 67 de La Plata", indico el documento que recibieron en las sedes gremiales.

Como viene publicando EL DIA, tras la presión de los sindicatos por el llamado a la paritaria bonaerense, finalmente el gobierno de Axel Kicillof lanzó la convocatoria, aunque el aumento salarial pretendido con los sueldos de septiembre no se hará realidad debido a que el proceso de liquidación de los salarios de este mes ya está en marcha. Es por eso que la Provincia “salteará” septiembre, por lo que para el mes en curso no habrá una mejora en los ingresos de los trabajadores.

Lo cierto es que los gremios estatales, docentes y judiciales vienen reclamando desde hace varias semanas que la negociación se retome. Era el compromiso oficial asumido durante el último acuerdo salarial que estableció un aumento total del 7% escalonado, dividido en un 5% para julio y un 2% para agosto (calculado sobre los sueldos de junio).

El hecho de que esté prácticamente confirmado que no habrá aumento salarial en septiembre (la única posibilidad sería que se acuerde el jueves y se pague retroactivo con los salarios de octubre) tiene cierta lógica en función de la situación financiera por la que atraviesa la Provincia.

Vale recordar que el primer gremio que hizo un llamado a negociar salarios fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sectores de mayor peso. Más allá del reclamo a Kicillof, ATE cuestionó particularmente el esquema fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el recorte de transferencias hacia las provincias impacta sobre las finanzas bonaerenses y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de los empleados públicos. Luego se sumaron los docentes y más tarde llegó el pedido de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

El pedido de los sindicatos es claro: aumento salarial ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Y en se sentido se sentarán a negociar con la Provinvia la nueva paritaria estatal.

Los últimos aumentos

En junio la administración de Kicillof no dispuso aumento y anunció semanas después la suba del 7 por ciento escalonado. En ese momento se justificó la decisión en que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para pagar en tiempo y forma el medio aguinaldo.

Esa misma situación podría emparentarse a lo que ocurrió en septiembre. En el mes en curso el gobierno de la Provincia pagó 420 millones de dólares en concepto de amortización e intereses de bonos internacionales producto de la renegociación de la deuda que encaró Kicillof a poco de iniciar su mandato. Ese monto equivale a un medio aguinaldo, de acuerdo a lo que afirman fuentes oficiales.

En ese contexto, con la negociación de septiembre virtualmente cerrada, ahora los gremios apuntan los cañones a la reunión del jueves próximo con la idea de conseguir una suba para octubre y noviembre. Y reservarse diciembre para una última negociación de 2026 en la que buscarán no perder contra la inflación del año que rondaría el 30 por ciento.