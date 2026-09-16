“Este modelo de ajuste no está dando resultados positivos a la gente”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, cuestionó la política económica del gobierno nacional, expresó su preocupación por un fallo de la Corte Suprema que le impide a su municipio cobrarle una tasa a una entidad bancaria “que ha puesto en alerta a todos los intendentes del país”, y sostuvo que el escenario electoral recién comenzará a despejarse hacia fin de año cuando se conozcan los resultados de los comicios en Brasil y los Estados Unidos que, dijo, terminarán impactando sobre la política argentina.

Passerini estuvo en La Plata donde participó del cierre del Congreso Federal e Internacional de Juventudes que se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha, junto al alcalde platense Julio Alak y al gobernador Axel Kicillof.

“El ajuste nacional está impactando muy duro. Lo que le pasa a la gente de a pie o lo que le está pasando al común de los argentinos nos está pasando a los gobiernos locales. El gobierno nacional desde la asunción del presidente Milei lleva una política de ajuste que muestra un superávit fiscal en detrimento de quitarle recursos a las provincias, a los jubilados, a las universidades públicas y a los municipios. Y lo que viene en la proyección que están haciendo, es más ajuste. El tema es que no es solamente reducir gastos supérfluos. El PAMI está haciendo un ajuste muy grave donde está dejando desprotegidos a un montón de beneficiarios de esa obra social que se dan vuelta y van al sistema de salud pública. Y nosotros no dejamos de atenderlos”, sostuvo.

Luego, Passerini se refirió al fallo de la Corte nacional que impide a la municipalidad de Córdoba cobrar una tasa a una entidad bancaria. “Este incidente fue en el año 2001 y en el año 2005. Y fíjese lo que son las paradojas: los intendentes entonces eran Germán Kammerath y luego Luis Juez, que hoy están simpatizando con el gobierno nacional. Pero los que vamos a tener que pagar los platos rotos somos los que estamos gobernando hoy la ciudad. Obviamente todos los intendentes nos hemos puesto en alerta, me han llamado de todos lados. Tenemos un Consejo Federal de Intendente que lo integramos con Julio Alak y con muchos otros de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias y nos vamos a reunir porque tenemos que defender la legitimidad y la legalidad de las tasas. No se puede desfinanciar a los municipios”, concluyó.