Estiman que la inflación de septiembre fue de 1,9%

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre cerró a 1,9%. El dato oficial del INDEC se conocerá el martes 13 de octubre.

De acuerdo con el informe del Central, en el que participan más de 30 consultoras, la inflación acumulará 30% en 2026.

Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1.545 a fin de este mes y pronosticaron que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1.614.

Entre los 10 analistas que tuvieron los mejores desempeños en sus pronósticos anteriores, la estimación para diciembre fue levemente menor: $1.602 por dólar.

Las proyecciones sobre la economía

El relevamiento también mostró un ajuste en las expectativas sobre el nivel de actividad. Los especialistas estimaron que el Producto Bruto Interno (PBI) habría caído 1% en el tercer trimestre de 2026, aunque proyectaron un rebote de 1,8% para el cuarto trimestre.

Para todo 2026, el mercado espera que el PBI termine 1,5% por encima del promedio de 2025, una previsión que representa una reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto del REM anterior. Para el primer trimestre de 2027, los analistas proyectaron un crecimiento de 0,7%.

El mercado también elevó levemente sus previsiones sobre el desempleo: espera una tasa de 7,5% de la población económicamente activa durante el tercer trimestre y de 7,7% en el cuarto.

En materia financiera, los analistas proyectaron una TAMAR de 23,56% nominal anual para octubre y de 23,50% para diciembre. La primera equivale a una tasa efectiva mensual de 1,94%, mientras que la segunda representa una tasa mensual de 1,93%.

Por último, el REM mantuvo una expectativa de resultado fiscal primario positivo para 2026. El conjunto de participantes proyectó un superávit de $15 billones para el Sector Público Nacional no Financiero, aunque la estimación se redujo en $400.000 millones respecto del relevamiento anterior.

El informe del BCRA aclara que estos números corresponden a los pronósticos de los participantes del REM.